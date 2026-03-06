Independiente BBC arranca su gira por Mendoza con un duelo clave ante Rivadavia

El equipo dirigido por Fernando Rivero inicia una serie de partidos fuera de casa con la mira puesta en escalar posiciones en la tabla y acercarse a los puestos de playoffs en la recta final de la fase regular de La Liga Argentina.

Hoy 07:14

Independiente BBC comienza este viernes su gira por Mendoza con un objetivo claro: sumar victorias que lo acerquen a la zona de playoffs. El conjunto dirigido por Fernando Rivero visitará a Rivadavia de Mendoza desde las 21, en un duelo que aparece como directo en la pelea por mejorar posiciones en la tabla.

El equipo santiagueño se ubica actualmente en el puesto 12°, con 11 victorias en 27 presentaciones, mientras que los mendocinos marchan 14°, apenas un triunfo por detrás. Por eso, el cruce toma especial relevancia en esta parte del torneo, donde cada juego puede marcar diferencias en la clasificación.

El martes pasado, los diablos azules lograron un triunfo importante al vencer a Hindú por 84-71, también en un enfrentamiento directo en la tabla. Esa victoria le permitió al equipo tomar algo de aire y encarar con mayor confianza esta gira que puede resultar determinante para su futuro en la competencia.

De a poco, Rivero empieza a recuperar piezas importantes dentro del plantel. En el último encuentro volvió Lange, quien había estado afuera por una lesión en el tobillo, mientras que durante esta gira se espera el regreso de Andrés Lugli, que podría sumar algunos minutos tras superar una lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha.

El encuentro entre Rivadavia de Mendoza e Independiente se jugará este viernes desde las 21, con el arbitraje de José Antonio Domínguez y Guillermo Di Lernía. Para el conjunto santiagueño, será el primer paso de una gira clave en la lucha por meterse entre los mejores de la temporada.