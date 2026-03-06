Confirman que hay 260 argentinos varados en Israel en medio de la guerra

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que muchos de ellos están “desesperados por salir” del país.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país y, según advirtió, están “desesperados por salir” del país.

“Hay 260 argentinos turistas varados acá y desesperados por salir. Y las consultas no vienen solo de los varados, sino de las familias y redes de contactos y rogando que los ayudemos a salir”, contó Wahnish en una entrevista con radio Rivadavia.

Sobre las recomendaciones, el funcionario pidió “seguir las indicaciones de las autoridades locales”. “Hoy nos dicen que lo más seguro y menos riesgoso es ‘quedate donde estás y estate siempre cerca de un refugio’”, precisó.