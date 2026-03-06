Violento intento de robo en Las Termas: un hombre fue apuñalado

La víctima fue atacada por dos sospechosos tras resistirse al asalto. Terminó con heridas en una pierna y en una mano.

Hoy 09:26

Un violento episodio se registró en la madrugada de este viernes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde un hombre de 30 años resultó herido con un arma blanca tras resistirse a un intento de robo.

De acuerdo con fuentes policiales de la Comisaría Comunitaria Nº 50, el hecho ocurrió cerca de las 4.40 en la intersección de avenida Néstor Kirchner y 1° Pasaje, en el barrio 25 de Mayo. En ese momento, la víctima se encontraba sola consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue abordada por dos sujetos que intentaron sustraerle su teléfono celular y dinero.

Según se informó, al negarse a entregar sus pertenencias, los agresores lo atacaron con un arma blanca, provocándole una herida en la pierna izquierda y un corte en la palma de la mano derecha.

Tras el ataque, vecinos del sector acudieron en su ayuda, dieron aviso a su padre y lo trasladaron al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde fue asistido por personal médico. Afortunadamente, las lesiones no revisten gravedad.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que secuestró como evidencia una bermuda de jean azul claro con roturas y manchas de sangre.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se ordenó la aprehensión de los sospechosos, identificados como Daniel Leal y Lautaro Quiroga, ambos domiciliados en la ciudad. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y quedó a cargo del Departamento de Robo y Hurto, que continúa con las investigaciones.