En vivo: Franco Colapinto continúa con la acción del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará la tercera práctica libre, antes de la clasificación que definirá la grilla para la carrera del domingo.

Hoy 22:25

La actividad del Gran Premio de Australia continúa este fin de semana en el circuito Albert Park de Melbourne, donde el argentino Franco Colapinto sigue sumando experiencia en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Esta noche se disputará la práctica libre 3, paso previo a la clasificación que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

Según el cronograma del fin de semana (hora argentina), la práctica libre 3 se correrá este viernes de 22:30 a 23:30. Luego llegará el turno de la clasificación, programada para el sábado de 2:00 a 3:00, mientras que la carrera se disputará el domingo entre la 1:00 y las 2:00.

En la primera práctica del GP de Australia, Colapinto completó una labor sin inconvenientes a bordo del Alpine A526, dando 26 vueltas al trazado de 5.278 metros del circuito Albert Park Circuit. El argentino trabajó junto a su equipo en diferentes configuraciones aerodinámicas y probó distintos compuestos de neumáticos para evaluar el comportamiento del auto con las nuevas normas técnicas de la FIA.

El piloto argentino comenzó la sesión con neumáticos medios, con los que completó una docena de giros. Luego salió nuevamente a pista con neumáticos blandos, logrando su mejor registro con 1m23s325, tiempo que lo ubicó 16° en la tanda, a 3s058 de la Ferrari de Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con 1m20s267. Detrás del monegasco se ubicó su compañero Lewis Hamilton.

En tanto, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, finalizó 18°, a 710 milésimas del argentino. Entre ambos se ubicó el Cadillac del finlandés Valtteri Bottas, quien regresó a la categoría con el nuevo equipo que tiene como referente al histórico campeón Mario Andretti.

La jornada continuó con más trabajo en pista y Colapinto cerró el día con 27 vueltas y un mejor registro de 1m22s619 con neumáticos blandos, terminando 18° en la última tanda. El piloto argentino evaluó distintos “stint” junto al equipo que dirige Steve Nielsen, buscando la puesta a punto ideal para la clasificación y la carrera.

Con estos datos en mano, Colapinto volverá a salir a pista esta noche para la práctica libre 3, donde intentará afinar los últimos detalles del Alpine antes de afrontar una clasificación clave que marcará su posición de largada en el primer Gran Premio de la temporada.