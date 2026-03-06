Dakota Johnson fue sorprendida al salir del gimnasio en Los Ángeles: ¿Qué le pasó?

La actriz fue fotografiada por paparazzi en Sherman Oaks tras terminar su entrenamiento. Al dirigirse a su vehículo, descubrió una infracción de estacionamiento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Hoy 09:34

La actriz Dakota Johnson vivió un momento inesperado al salir de un gimnasio en Los Ángeles, cuando descubrió una multa de estacionamiento colocada en su automóvil. El episodio ocurrió en el barrio de Sherman Oaks, una zona frecuentada por celebridades.

La protagonista fue captada por fotógrafos mientras abandonaba el gimnasio tras completar su rutina de entrenamiento. En las imágenes difundidas se la ve con un look deportivo, compuesto por top blanco, mallas negras ajustadas y zapatillas, un estilo cómodo y relajado luego de la sesión de ejercicios.

Según registraron los paparazzi, la actriz se dirigía hacia su vehículo cuando se llevó la sorpresa de encontrar una infracción de estacionamiento en el parabrisas. El momento fue capturado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los seguidores comentaron la reacción de la intérprete.

El episodio ocurrió mientras Johnson continúa con su agenda profesional, ya que se prepara para participar en una nueva película dirigida por Alice Rohrwacher, en la que compartirá elenco con Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor.

Aunque se trató de un incidente menor, las fotografías del momento generaron repercusión entre los fanáticos de la actriz, quienes comentaron la escena que se volvió viral en redes sociales.