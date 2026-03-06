Se ofreció a leerle las manos y terminó robándole más de $400 mil

El hecho ocurrió en un comercio de Chaco. La víctima quedó paralizada y un hombre armado la amenazó para que no denuncie.

Hoy 09:50

Un robo insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad de un negocio de Resistencia, en Chaco, cuando una mujer, que se hizo pasar por una clienta, logró engañar a la empleada y llevarse toda al recaudación. Según relató la víctima, la distrajo mientras le “leía las manos” y huyó con más de $400 mil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió alrededor de las 12:45 horas del miércoles en un comercio ubicado en la Avenida Mac Lean al 3800, en el barrio Las Palmeras. Las alarmas se activaron cuando la encargada del local, una mujer de 36 años, dio aviso a la Policía de que había sufrido un robo.

Luego de que arribaran al lugar de los hechos, los agentes entrevistaron a la víctima. En ese momento, la empleada relató que una mujer había ingresado al local y se había llevado una gran suma de dinero. Según la describió, la sospechosa parecería ser parte de la comunidad gitana y había llegado en un automóvil Toyota Etios de color blanco.

De acuerdo con los detalles recabados por Diario Chaco, la acusada le había pedido varios productos mientras entablaba una conversación con la víctima. Fue así que la mujer había intentado “leerle las manos”, como una forma de distraerla y acercarse a la caja registradora.

La empleada aseguró que se había quedado paralizada por la situación, debido a que la sospechosa había intentado tocarle la cabeza y sostenerle las manos. De esto, quedó registro en los videos que analizarían las autoridades para dar con la acusada.

Al verse acorralada por la mujer, la víctima le pidió que se retirara del lugar y aseguró que la acompañó hasta la salida del negocio. Además, indicó que la acusada había hecho varias señas hacia el vehículo, en donde había un hombre que le enseñó un arma y la amenazó para que no dijera nada.

Aunque la pareja se retiró a los segundos del lugar, la mujer tardó en darse cuenta de que le faltaban $480 mil de la caja de recaudación. Hasta el momento, ninguno de los sospechosos mencionados por la empleada fue detenido.