La advertencia que recibió Colapinto tras un cruce con Hamilton en el GP de Australia

La FIA analizó una maniobra del argentino durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia. Aunque hubo una queja de Lewis Hamilton, los comisarios finalmente decidieron no aplicar sanciones.

Hoy 08:30
Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto recibió una particular advertencia por parte de la Federación Internacional del Automóvil> (FIA) luego de la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Tras finalizar la sesión, en la que el piloto terminó en el 18° puesto, el organismo publicó un informe señalando que el argentino había circulado demasiado lento en la recta principal del circuito de Melbourne.

La situación ocurrió durante una de las 27 vueltas que el piloto de Alpine F1 Team completó en el trazado Albert Park Circuit. Según explicó el propio Colapinto por radio a su equipo, el auto sufrió un “falso punto muerto”, lo que le impidió acelerar correctamente. Ante ese inconveniente mecánico, el argentino decidió mantenerse por el lado izquierdo de la recta principal, mientras intentaba solucionar el problema.

En ese momento apareció por detrás el británico Lewis Hamilton, quien se encontró con el Alpine circulando a una velocidad mucho menor y tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar la colisión. Tras la acción, el siete veces campeón del mundo se comunicó con su equipo y comentó por radio que “había un auto yendo alocadamente lento en la recta”.

Luego de analizar el episodio, los comisarios deportivos escucharon la explicación del piloto argentino, del equipo y revisaron las cámaras a bordo. En el informe oficial se detalló que Colapinto sabía que Hamilton se acercaba, pero siguió las instrucciones de su equipo, que le indicó mantenerse a la izquierda para dirigirse hacia un punto de salida de emergencia en caso de que el problema no pudiera resolverse.

Finalmente, la FIA concluyó que la maniobra del argentino no fue errática ni peligrosa. Los comisarios entendieron que el piloto actuó de acuerdo a las indicaciones del equipo y que la pérdida de velocidad se debió exclusivamente al inconveniente mecánico, por lo que determinaron no aplicar ninguna sanción.

De esta manera, el argentino podrá continuar con normalidad su actividad en el inicio de la temporada, enfocado en mejorar el rendimiento del Alpine en las próximas sesiones del fin de semana en Melbourne.

