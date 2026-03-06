Carlos Fara: "El Gobierno lleva viento a favor por la estabilización económica"

El consultor político analizó el escenario de la opinión pública en Argentina y sostuvo que el oficialismo atraviesa un momento favorable, aunque advirtió que el freno en el consumo y el deterioro industrial pueden influir en el clima social.

Hoy 10:08

En el marco del Día Internacional del Consultor Político, el analista Carlos Fara dialogó con Radio Panorama y analizó el panorama actual de la opinión pública en Argentina, señalando que el Gobierno atraviesa un momento favorable impulsado por la estabilización económica y los resultados electorales recientes.

Durante la entrevista, Fara explicó que en los últimos años las corrientes políticas se han vuelto más cambiantes, lo que genera mayores dificultades para interpretar el comportamiento social y diseñar estrategias políticas.

“Las corrientes políticas se han vuelto mucho más fluctuantes y cambiantes, y por eso es más difícil entenderlas y crear estrategias adecuadas para interactuar con la sociedad”, afirmó.

El consultor señaló que el trabajo de análisis se basa en medir la suma de opiniones individuales, teniendo en cuenta que cada ciudadano representa un voto en el sistema democrático. En ese sentido, explicó que existen climas de opinión que influyen en la formación de la mirada colectiva.

“Tratamos de medir la sumatoria de opiniones individuales, pero también existen percepciones sobre lo que sucede en el país o en las provincias que no siempre coinciden con la realidad, sino con lo que la gente observa”, indicó.

Fara también destacó el crecimiento del interés académico en este campo durante la última década. Según explicó, las carreras vinculadas al análisis político y a la opinión pública han tenido una expansión significativa, impulsadas por el interés intelectual que genera el estudio del comportamiento social.

“La opinión pública es la opinión de la sociedad en todos sus niveles. Existe mucha discusión sobre el peso de los distintos sectores, pero todos contribuimos de alguna forma a que las personas formen su propio criterio”, sostuvo.

Al referirse al escenario político actual, el consultor consideró que el Gobierno cuenta con un contexto favorable, producto de la estabilización económica y el respaldo obtenido en las elecciones.

“Argentina está en una situación en la que el Gobierno lleva viento a favor por la estabilización económica y la victoria electoral. Probablemente sigamos varios meses en esa tónica”, afirmó.

No obstante, advirtió que la continuidad de ese escenario dependerá de la evolución de variables clave como la inflación y el valor del dólar, factores que influyen directamente en la percepción social.

Finalmente, Fara remarcó que también existen amenazas para el clima de opinión, entre ellas el freno en el consumo masivo y el deterioro de la actividad industrial, elementos que podrían impactar en la evaluación que la sociedad hace sobre la situación económica.