Trump dijo que no invadirá a Irán por vía terrestre, pero quiere elegir al Líder Supremo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que enviar tropas terrestres a Irán es una "pérdida de tiempo", sugiriendo que una invasión del país no es una opción por el momento, según informaciones que recoge la agencia Noticias Argentinas.

Además, remarcó dijo que no tiene "límite de tiempo" sobre cuánto podría durar la guerra con Irán, según una entrevista con Time.

También declaró que debe estar personalmente involucrado en la selección del próximo líder de Irán, informó el jueves el sitio de noticias estadounidense Axios.

“Es una pérdida de tiempo”, declaró Trump en una llamada telefónica con NBC News, cuando fue consultado por el eventual envío de tropas y añadió que el ritmo y la intensidad de los ataques continuarán.

Respecto a la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró el jueves: “Los estamos esperando porque confiamos en que podemos enfrentarlos y eso sería un gran desastre para ellos”. Aseguró que Irán está totalmente preparado para el conflicto en curso y para cualquier otra eventualidad, incluso una invasión terrestre, ya que las fuerzas armadas del país están preparadas para cualquier escenario.

“No tengo límites de tiempo sobre nada. Lo quiero terminar”, declaró Trump en conversación telefónica con Time este miércoles. Antes, esta semana, Trump afirmó que espera que los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán duren de cuatro a cinco semanas, tras el comienzo de la operación el 28 de febrero.

Trump busca a “alguien racional y cuerdo”

Trump también puso varios objetivos para el conflicto, como prevenir que Irán desarrolle armas nucleares o misiles balísticos, además de imponer a “alguien racional y cuerdo” para liderar Irán, reflejó el reporte.

La Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano no consiguió aprobar una resolución sobre poderes de guerra dirigida a controlar los ataques de Trump sobre Irán, un día después de que otra medida similar tampoco pudiera salir adelante en el Senado.

En una entrevista telefónica con Axios, Trump señaló que le resulta “inaceptable” que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asuma como nuevo líder de Irán. “Debo estar involucrado en el nombramiento. El hijo de Jamenei es inaceptable para mí”, afirmó. Trump advirtió además que si Irán selecciona un nuevo líder que “continúe con las políticas de Jamenei”, Estados Unidos se verá obligado a regresar a la guerra “dentro de cinco años”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, informó previamente a medios que, tras la muerte de Jamenei en recientes ataques de Estados Unidos e Israel, Irán estableció un consejo de liderazgo interino de tres miembros para manejar los asuntos nacionales hasta que se elija un nuevo líder supremo. La televisión estatal IRIB TV de Irán reportó el miércoles que ya se identificaron varios candidatos para el puesto de líder supremo, y que se espera que la selección se realice pronto.