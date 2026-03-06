Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Somos Deporte

Se pone en marcha la Liga Norte Grande de Rugby 2026

El torneo que reúne a clubes de Santiago del Estero y Salta comenzará este 7 de marzo y se disputará en formato todos contra todos durante siete fechas, con acción en Primera, Intermedia, M19 y M17.

Hoy 09:00

La Liga Norte Grande de Rugby 2026 comenzará este 7 de marzo, reafirmándose como una de las competencias más importantes del rugby del norte argentino. El certamen reúne a equipos de la Unión Santiagueña de Rugby y la Unión de Rugby de Salta, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo y el desarrollo regional.

El torneo se disputará con formato todos contra todos a lo largo de siete fechas y contará con actividad en las categorías Primera División, Intermedia, M19 y M17, lo que permitirá que los clubes tengan continuidad y rodaje en todas sus divisiones durante la competencia.

Con clásicas rivalidades regionales y la presencia de algunos de los equipos más representativos del NOA, la Liga Norte Grande 2026 promete partidos intensos desde la primera fecha, con la expectativa de ver nuevamente a los principales exponentes del rugby del norte en acción.

Primera fecha – 7 de marzo

  • Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Rugby Club
  • Tigres Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta
  • Jockey Club de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club
  • Old Lions Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta

Segunda fecha – 14 de marzo

  • Santiago Rugby Club vs Old Lions Rugby Club
  • Gimnasia y Tiro de Salta vs Jockey Club de Salta
  • Santiago Lawn Tennis Club vs Tigres Rugby Club
  • Universitario Rugby Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club

Tercera fecha – 21 de marzo

  • Universitario Rugby Club de Salta vs Santiago Rugby Club
  • Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Lawn Tennis Club
  • Tigres Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta
  • Jockey Club de Salta vs Old Lions Rugby Club

Cuarta fecha – 4 de abril

  • Santiago Rugby Club vs Jockey Club de Salta
  • Old Lions Rugby Club vs Tigres Rugby Club
  • Gimnasia y Tiro de Salta vs Tiro Federal Rugby Club
  • Santiago Lawn Tennis Club vs Universitario Rugby Club de Salta

Quinta fecha – 11 de abril

  • Santiago Lawn Tennis Club vs Santiago Rugby Club
  • Universitario Rugby Club de Salta vs Gimnasia y Tiro de Salta
  • Tiro Federal Rugby Club vs Old Lions Rugby Club
  • Tigres Rugby Club vs Jockey Club de Salta

Sexta fecha – 18 de abril

  • Santiago Rugby Club vs Tigres Rugby Club
  • Jockey Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club
  • Old Lions Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta
  • Gimnasia y Tiro de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club

Séptima fecha – 2 de mayo

  • Gimnasia y Tiro de Salta vs Santiago Rugby Club
  • Santiago Lawn Tennis Club vs Old Lions Rugby Club
  • Universitario Rugby Club de Salta vs Jockey Club de Salta
  • Tiro Federal Rugby Club vs Tigres Rugby Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  4. 4. Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda
  5. 5. Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT