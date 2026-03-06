Se pone en marcha la Liga Norte Grande de Rugby 2026

El torneo que reúne a clubes de Santiago del Estero y Salta comenzará este 7 de marzo y se disputará en formato todos contra todos durante siete fechas, con acción en Primera, Intermedia, M19 y M17.

La Liga Norte Grande de Rugby 2026 comenzará este 7 de marzo, reafirmándose como una de las competencias más importantes del rugby del norte argentino. El certamen reúne a equipos de la Unión Santiagueña de Rugby y la Unión de Rugby de Salta, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo y el desarrollo regional.

El torneo se disputará con formato todos contra todos a lo largo de siete fechas y contará con actividad en las categorías Primera División, Intermedia, M19 y M17, lo que permitirá que los clubes tengan continuidad y rodaje en todas sus divisiones durante la competencia.

Con clásicas rivalidades regionales y la presencia de algunos de los equipos más representativos del NOA, la Liga Norte Grande 2026 promete partidos intensos desde la primera fecha, con la expectativa de ver nuevamente a los principales exponentes del rugby del norte en acción.

Primera fecha – 7 de marzo

Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Rugby Club

Tigres Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta

Jockey Club de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club

Old Lions Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta

Segunda fecha – 14 de marzo

Santiago Rugby Club vs Old Lions Rugby Club

Gimnasia y Tiro de Salta vs Jockey Club de Salta

Santiago Lawn Tennis Club vs Tigres Rugby Club

Universitario Rugby Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club

Tercera fecha – 21 de marzo

Universitario Rugby Club de Salta vs Santiago Rugby Club

Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Lawn Tennis Club

Tigres Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta

Jockey Club de Salta vs Old Lions Rugby Club

Cuarta fecha – 4 de abril

Santiago Rugby Club vs Jockey Club de Salta

Old Lions Rugby Club vs Tigres Rugby Club

Gimnasia y Tiro de Salta vs Tiro Federal Rugby Club

Santiago Lawn Tennis Club vs Universitario Rugby Club de Salta

Quinta fecha – 11 de abril

Santiago Lawn Tennis Club vs Santiago Rugby Club

Universitario Rugby Club de Salta vs Gimnasia y Tiro de Salta

Tiro Federal Rugby Club vs Old Lions Rugby Club

Tigres Rugby Club vs Jockey Club de Salta

Sexta fecha – 18 de abril

Santiago Rugby Club vs Tigres Rugby Club

Jockey Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club

Old Lions Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta

Gimnasia y Tiro de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club

Séptima fecha – 2 de mayo