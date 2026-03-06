Se pone en marcha la Liga Norte Grande de Rugby 2026

El torneo que reúne a clubes de Santiago del Estero y Salta comenzará este 7 de marzo y se disputará en formato todos contra todos durante siete fechas, con acción en Primera, Intermedia, M19 y M17.
La Liga Norte Grande de Rugby 2026 comenzará este 7 de marzo, reafirmándose como una de las competencias más importantes del rugby del norte argentino. El certamen reúne a equipos de la Unión Santiagueña de Rugby y la Unión de Rugby de Salta, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo y el desarrollo regional.
El torneo se disputará con formato todos contra todos a lo largo de siete fechas y contará con actividad en las categorías Primera División, Intermedia, M19 y M17, lo que permitirá que los clubes tengan continuidad y rodaje en todas sus divisiones durante la competencia.
Con clásicas rivalidades regionales y la presencia de algunos de los equipos más representativos del NOA, la Liga Norte Grande 2026 promete partidos intensos desde la primera fecha, con la expectativa de ver nuevamente a los principales exponentes del rugby del norte en acción.
Primera fecha – 7 de marzo
- Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Rugby Club
- Tigres Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta
- Jockey Club de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club
- Old Lions Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta
Segunda fecha – 14 de marzo
- Santiago Rugby Club vs Old Lions Rugby Club
- Gimnasia y Tiro de Salta vs Jockey Club de Salta
- Santiago Lawn Tennis Club vs Tigres Rugby Club
- Universitario Rugby Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club
Tercera fecha – 21 de marzo
- Universitario Rugby Club de Salta vs Santiago Rugby Club
- Tiro Federal Rugby Club vs Santiago Lawn Tennis Club
- Tigres Rugby Club vs Gimnasia y Tiro de Salta
- Jockey Club de Salta vs Old Lions Rugby Club
Cuarta fecha – 4 de abril
- Santiago Rugby Club vs Jockey Club de Salta
- Old Lions Rugby Club vs Tigres Rugby Club
- Gimnasia y Tiro de Salta vs Tiro Federal Rugby Club
- Santiago Lawn Tennis Club vs Universitario Rugby Club de Salta
Quinta fecha – 11 de abril
- Santiago Lawn Tennis Club vs Santiago Rugby Club
- Universitario Rugby Club de Salta vs Gimnasia y Tiro de Salta
- Tiro Federal Rugby Club vs Old Lions Rugby Club
- Tigres Rugby Club vs Jockey Club de Salta
Sexta fecha – 18 de abril
- Santiago Rugby Club vs Tigres Rugby Club
- Jockey Club de Salta vs Tiro Federal Rugby Club
- Old Lions Rugby Club vs Universitario Rugby Club de Salta
- Gimnasia y Tiro de Salta vs Santiago Lawn Tennis Club
Séptima fecha – 2 de mayo
- Gimnasia y Tiro de Salta vs Santiago Rugby Club
- Santiago Lawn Tennis Club vs Old Lions Rugby Club
- Universitario Rugby Club de Salta vs Jockey Club de Salta
- Tiro Federal Rugby Club vs Tigres Rugby Club