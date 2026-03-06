Avanza la secuela de La asistenta tras el éxito mundial de la primera película

El productor Todd Lieberman confirmó que ya se trabaja en el guion de la próxima entrega, basada en la novela El secreto de la asistenta de Freida McFadden.

La incipiente franquicia cinematográfica de La asistenta (The Housemaid) continúa desarrollándose tras el éxito de su primera adaptación en cines. El productor Todd Lieberman brindó recientemente una actualización sobre la secuela del thriller protagonizado por Daisy Edgar-Jones y Amanda Seyfried, y adelantó que el proyecto ya comenzó a tomar forma.

En una entrevista con TheWrap, Lieberman confirmó que el guion de la segunda película ya está en marcha. El proyecto es impulsado por Hidden Pictures, la productora que él dirige, que adquirió los derechos de la popular saga de novelas de Freida McFadden.

El productor recordó que leyó el libro original durante un retiro profesional, luego de que colegas le recomendaran revisarlo. “No vi venir ninguno de los giros de la trama”, señaló, al referirse a la historia que se convirtió en un fenómeno editorial.

Según explicó, el equipo inicialmente se concentró en que la primera película funcionara por sí sola, sin pensar demasiado en una franquicia. “Soy extremadamente supersticioso con eso de hablar de una secuela antes de que se estrene la primera”, afirmó.

Sin embargo, desde el inicio del desarrollo los productores ya habían adquirido los derechos de tres novelas de la serie, lo que dejaba abierta la posibilidad de continuar la historia si la adaptación tenía buen desempeño.

Durante la etapa de posproducción de la primera película, el director Paul Feig y su socio productor sugirieron comenzar a prepararse para una segunda entrega en caso de que el estreno resultara exitoso. Finalmente, Lieberman autorizó avanzar con el nuevo guion incluso antes del debut en salas.

Aunque evitó dar detalles sobre la trama o el estado de la producción, el productor aseguró que el proyecto genera entusiasmo dentro del estudio. “El guion es excelente y hay mucho interés alrededor”, sostuvo.

La secuela adaptará la novela de 2023 El secreto de la asistenta (The Housemaid’s Secret), que continúa la historia de Millie. En el libro, la protagonista comienza a trabajar para un multimillonario cuya esposa permanece encerrada en una habitación debido a una supuesta enfermedad. Al escuchar llantos y encontrar sangre en la ropa que lava, Millie sospecha que la mujer está siendo maltratada y decide intervenir, aunque pronto descubre que los secretos de la familia son mucho más peligrosos de lo que imaginaba.

La primera película, dirigida por Feig y distribuida por Lionsgate, se estrenó en diciembre de 2025 y se convirtió en un éxito de taquilla, con una recaudación cercana a los 388,9 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto estimado de entre 35 y 60 millones de dólares.

Ante esos números, el estudio ya evalúa iniciar la producción de la secuela durante 2026.

