Agenda cargada para los equipos santiagueños en un fin de semana a puro deporte

El básquet masculino y femenino y rugby marcarán la actividad deportiva con presencia de equipos de Santiago del Estero, que tendrán compromisos clave entre viernes y domingo en distintas competencias.

Hoy 09:27

Los equipos santiagueños afrontarán un intenso fin de semana deportivo con actividad en básquet y rugby, tanto a nivel nacional como regional. Entre viernes y domingo habrá varios compromisos que tendrán como protagonistas a clubes representativos de la provincia.

La acción comenzará este viernes con doble presencia santiagueña. Desde las 21:00, Independiente BBC visitará a Rivadavia de Mendoza por La Liga Argentina de Básquet, en un duelo importante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Fernando Rivero. A la misma hora, el equipo femenino de Quimsa recibirá a Chañares, buscando seguir firme en su competencia.

El sábado la actividad continuará con otro partido destacado del básquet nacional. Desde las 11:30, Ciclista Olímpico de La Banda se enfrentará a Ferro Carril Oeste en un nuevo compromiso por la Liga Nacional de Básquet, en un duelo que puede ser clave para las aspiraciones del equipo bandeño en la temporada.

El domingo estará marcado por la acción del rugby regional con la primera fecha de la Liga Norte Grande. A las 15:00, Jockey Club de Salta recibirá a Santiago Lawn Tennis Club. Luego, a las 16:30, Old Lions Rugby Club se medirá ante Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que a las 17:15 Tiro Federal Rugby Club enfrentará a Santiago Rugby Club.

La jornada dominical se cerrará nuevamente con básquet, cuando Independiente BBC vuelva a presentarse en condición de visitante frente a Huracán Las Heras desde las 21:00, completando así su gira por tierras mendocinas.

Agenda

Viernes

21:30 Rivadavia de Mendoza vs. Independiente BBC

21:30 Quimsa (F) vs. Deportivo Chañares

Sábado

11:30 Olímpico vs. Ferro Carril Oeste

Domingo

15:00 Jockey Club vs. Santiago Lawn Tennis

16:30 Old Lions vs. Gimnasia y Tiro

17:15 Tiro Federal RC vs. Santiago Rugby

21:00 Huracán Las Heras vs. Independiente BBC