Piden ayuda para encontrar a Luna, una perrita perdida en el barrio Huaico Hondo

Una familia santiagueña pide a los vecinos que estén atentos en la zona norte de la ciudad para dar con la mascota.

Hoy 10:35

Una familia santiagueña vive horas de preocupación tras la desaparición de su perrita “Luna” en la zona norte de la ciudad. Los dueños de la mascota solicitaron la colaboración de los vecinos para poder encontrarla lo antes posible.

Luna se perdió en las áreas de Huaico Hondo, Newbery y Tarapaya. Por este motivo, piden a quienes viven o circulan por esos barrios que estén atentos ante cualquier señal de la perrita.

Los dueños, visiblemente angustiados, apelan a la solidaridad de la comunidad para poder traerla de regreso a casa. Quienes tengan información o crean haberla visto pueden comunicarse al teléfono 385-5841870.