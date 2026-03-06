Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Mascotas

Piden ayuda para encontrar a Luna, una perrita perdida en el barrio Huaico Hondo

Una familia santiagueña pide a los vecinos que estén atentos en la zona norte de la ciudad para dar con la mascota.

Hoy 10:35

Una familia santiagueña vive horas de preocupación tras la desaparición de su perrita “Luna” en la zona norte de la ciudad. Los dueños de la mascota solicitaron la colaboración de los vecinos para poder encontrarla lo antes posible.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luna se perdió en las áreas de Huaico Hondo, Newbery y Tarapaya. Por este motivo, piden a quienes viven o circulan por esos barrios que estén atentos ante cualquier señal de la perrita.

Los dueños, visiblemente angustiados, apelan a la solidaridad de la comunidad para poder traerla de regreso a casa. Quienes tengan información o crean haberla visto pueden comunicarse al teléfono 385-5841870.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  4. 4. Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda
  5. 5. Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT