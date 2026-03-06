Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Será el lunes y afectará a un barrio de la Capital. La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:32

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lunes 9 de marzo: de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital.

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  4. 4. Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda
  5. 5. Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT