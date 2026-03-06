Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Será el lunes y afectará a un barrio de la Capital. La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:32

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lunes 9 de marzo: de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital.