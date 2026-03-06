Impactante: saltó desde un piso 18 para probar una red de seguridad y el video es furor

La increíble maniobra ocurrió en Brasil y fue filmada por un vecino. Las imágenes se viralizaron y reavivaron el debate sobre los riesgos en trabajos en altura.

Hoy 11:10

Un trabajador saltó desde el piso 18 de un edificio en Brasil para demostrar que la red de seguridad instalada en la obra podía resistir su peso. Las imágenes, captadas por un vecino y difundidas en redes sociales, generaron fuerte repercusión y debate sobre los riesgos que enfrentan quienes trabajan en construcciones de gran altura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La escena se viralizó rápidamente y volvió a poner en discusión la efectividad de las medidas de protección en obras y el nivel de responsabilidad de las empresas ante este tipo de maniobras.

La maniobra que impactó en las redes

Según reportes de TV Azteca Laguna, el video muestra a un presunto empleado de una empresa de seguridad laboral en Brasil que, sin arnés visible, cruza el barandal de un balcón y se lanza sobre una red instalada varios metros sobre el vacío.

Al caer, la malla se deforma por el impacto pero no se rompe, tal como está diseñada para absorber el peso. Luego, el trabajador camina unos pasos sobre la red para demostrar su capacidad de carga ante una posible caída.

La grabación fue realizada con un teléfono celular desde otro departamento y, según indicó Heraldo de México, no presenta indicios de edición ni efectos especiales. La altura y la naturalidad de la escena provocaron reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios calificaron la acción como innecesariamente peligrosa, otros consideraron que sirve para demostrar la resistencia de los sistemas de protección utilizados en obras.

El video fue difundido inicialmente por la cuenta de Instagram @sachkadwahai y luego se replicó en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. En menos de 48 horas superó los 2 millones de reproducciones, según reportes de medios internacionales como News18.

Cómo funcionan las redes de protección

Especialistas en construcción citados por News18 explicaron que en Brasil es habitual el uso de redes de protección en edificios altos. Estos sistemas elásticos están diseñados para absorber impactos y evitar caídas graves.

El comportamiento de la malla, que cede ante el peso pero no se rompe, responde a especificaciones técnicas exigidas por la normativa brasileña.

Expertos mencionados por TV Azteca Laguna señalaron que este tipo de pruebas, aunque poco comunes por su espectacularidad, pueden formar parte de procesos de certificación y verificación de seguridad en obras de gran escala.

Sin embargo, profesionales en seguridad laboral advierten que la ausencia de arnés o línea de vida representa un riesgo importante, independientemente de la resistencia del sistema.

Los protocolos internacionales de seguridad exigen utilizar varios mecanismos de protección simultáneamente para reducir accidentes en trabajos en altura.