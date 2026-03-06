La OMS advierte que millones de casos de cáncer podrían evitarse cada año

Investigadores advierten que una porción significativa de los diagnósticos de cáncer podría disminuir con estrategias de salud pública orientadas a reducir hábitos de riesgo y mejorar la detección temprana.

Hoy 11:12

Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían evitarse si se redujeran ciertos factores de riesgo. Así lo revela un amplio estudio publicado en Nature Medicine por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

La investigación analizó datos de 185 países y 36 tipos de tumores y concluyó que el 37,8% de los diagnósticos detectados en 2022 —unos 7,1 millones de casos— están vinculados a causas prevenibles.

“A diferencia de muchas evaluaciones globales anteriores, que se centraban principalmente en las muertes por cáncer, nosotros analizamos los nuevos casos, que son más directamente relevantes para la planificación de la prevención”, explicó Hanna Fink, investigadora de la IARC y autora principal del estudio.

El análisis identificó 30 factores de riesgo modificables, es decir, causas que pueden reducirse mediante cambios en los hábitos o mediante políticas de salud pública.

Entre ellos se destacan:

tabaquismo

consumo de alcohol

contaminación del aire

sedentarismo

exceso de peso

El tabaquismo aparece como el principal factor prevenible. Según el estudio, es responsable del 15% de todos los nuevos casos de cáncer en el mundo.

Las infecciones ocupan el segundo lugar, con el 10% de los diagnósticos, seguidas por el alcohol, que representa aproximadamente el 3% de los casos.

El estudio también identificó los tumores que concentran mayor proporción de riesgo evitable.

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— representan casi la mitad de la carga prevenible a nivel global.

El cáncer de pulmón se relaciona principalmente con el tabaquismo y la contaminación del aire. El cáncer de estómago está asociado en gran medida a la infección por Helicobacter pylori. El cáncer de cuello uterino se vincula casi exclusivamente con el virus del papiloma humano (VPH).

Por primera vez, el análisis incorporó nueve infecciones oncogénicas, es decir, infecciones capaces de provocar cáncer.

Los investigadores detectaron también una brecha importante entre hombres y mujeres. La carga de cáncer prevenible es mayor en los varones (45%) que en las mujeres (30%).

En los hombres, el tabaquismo es el principal factor de riesgo, responsable de alrededor del 23% de los casos prevenibles.

En cambio, en las mujeres el mayor peso corresponde a las infecciones (11%), seguidas por el tabaquismo (6%) y el sobrepeso (3%).

Según Fink, esto demuestra la importancia de reforzar las estrategias de control de infecciones, especialmente en países con menos recursos.

“En las mujeres, las infecciones, impulsadas en gran medida por el cáncer de cuello uterino, son la principal causa de cánceres potencialmente prevenibles en muchos países”, señaló.

El estudio también evidenció diferencias regionales importantes.

En Asia Oriental, por ejemplo, el 57% de los casos de cáncer en hombres se vinculan a factores evitables, la proporción más alta del mundo.

En las mujeres, el mayor impacto de causas prevenibles se observa en África subsahariana, con un 38% de los casos.

Según los expertos, estos datos reflejan tanto los hábitos de la población como las desigualdades en el acceso a la prevención y a los sistemas de salud.

“Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó Andre Ilbawi, jefe del equipo de Control del Cáncer de la OMS y uno de los autores del estudio.

“Al examinar los patrones por países, podemos ofrecer información específica para ayudar a evitar muchos casos antes de que comiencen”, agregó.

Los especialistas advierten que reducir el impacto del cáncer no depende únicamente de decisiones personales.

La investigadora Hanna Fink sostiene que las estrategias de prevención deben incluir políticas de salud pública más amplias, como programas de vacunación y control de infecciones.

Entre las medidas más efectivas se destacan:

vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH)

diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori

políticas de control del tabaco

promoción de actividad física y alimentación saludable

Para los expertos, abordar estos factores representan una de las oportunidades más importantes para reducir la incidencia de cáncer en el mundo en las próximas décadas.