Escándalo en Racing de Córdoba: echaron al DT por sacar a Centurión ante Mitre

El presidente del club, Manuel Pérez, confirmó que decidió despedir al entrenador tras el cambio del delantero en el partido ante el Auri por la Primera Nacional.

Hoy 11:13

Un verdadero escándalo sacudió a Racing de Córdoba en las últimas horas. Luego de apenas tres fechas disputadas en la Primera Nacional, el entrenador Pablo Fornasari fue despedido y el propio presidente del club explicó que la decisión se tomó tras el reemplazo de Ricardo Centurión en el partido frente a Mitre.

El mandatario de la institución, Manuel Pérez, fue contundente al explicar qué ocurrió en ese encuentro. “Ahí dije: ‘hasta acá llegaste’. Cuando lo sacó le dije a los que me acompañaban en el palco que ya estaba tomada la decisión. No podés cometer semejante torpeza”, expresó en diálogo con el diario La Voz.

Según detalló el dirigente, el problema no fue solamente el cambio, sino la forma en que se gestionó la situación del futbolista. “Si Centurión no estaba para jugar 70 minutos con 33 grados, entonces no lo pongas. Pero no podés poner a un jugador así y después sacarlo cuando el cambio podía ser cualquier otro”, explicó.

El extremo, surgido en Racing Club de Avellaneda, llegó como uno de los refuerzos más importantes del equipo cordobés para esta temporada. Sin embargo, su participación había sido limitada en el inicio del campeonato, donde el equipo apenas suma cuatro puntos en tres partidos, algo que también generó preocupación en la dirigencia.

Pérez también contó que habló personalmente con el jugador luego del encuentro. “A la noche hablé con Centurión. Muy humilde me dijo: ‘Estaba para seguir, presi’. Igual salió, le dio la mano al entrenador y se comportó como un caballero”, relató el dirigente.

Tras la salida de Fornasari, Racing de Córdoba ya trabaja en la búsqueda de su nuevo entrenador. El principal candidato es Mariano Levisman, quien ya habría mantenido contactos con los dirigentes y aparece como el nombre con mayores chances de asumir en el cargo.