Paulo Dybala será operado de la rodilla izquierda: ¿llega a la Finalissima?

El delantero argentino decidió someterse a una artroscopia exploratoria tras una nueva molestia en su rodilla. Estará cerca de un mes fuera de las canchas y su presencia en el futuro cercano de la Selección Argentina vuelve a quedar en duda.

Hoy 11:31

El argentino Paulo Dybala tomó una decisión importante para intentar dejar atrás los problemas físicos que lo vienen persiguiendo. El delantero de la AS Roma será sometido a una artroscopia exploratoria en su rodilla izquierda, una intervención que lo obligará a parar aproximadamente un mes y lo dejará afuera de la Finalissima ante España.

La determinación llegó luego de que el atacante volviera a sentir una molestia durante un entrenamiento en el centro deportivo Fulvio Bernardini. La práctica era dirigida por el entrenador Gian Piero Gasperini y el cordobés debió abandonarla antes de tiempo. Tras esa situación, junto al cuerpo médico del club italiano resolvió pasar por el quirófano con el especialista Piero Paolo Mariani en la clínica Villa Stuard.

La intervención buscará evaluar el estado real de la articulación, una zona que viene generándole problemas desde hace tiempo. De hecho, Dybala no juega desde el 25 de enero, cuando la Roma enfrentó al AC Milan por la Serie A. Con el tiempo estimado de recuperación, el delantero recién podría regresar a las canchas después de la próxima fecha FIFA.

Esta nueva lesión también impacta en su situación con la Selección Argentina. El cordobés quedará descartado para la Finalissima frente a la Selección de España, y además suma otro período sin actividad en un año clave previo al Mundial. La última vez que fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni fue en la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia, donde apenas sumó 16 minutos en cancha.

En la actual temporada europea, el ex jugador de la Juventus disputó 22 partidos con la Roma, 14 de ellos como titular. En total acumuló 1.295 minutos, con tres goles y cuatro asistencias, números que reflejan su irregularidad en un año marcado por las lesiones. Mientras tanto, el objetivo inmediato será recuperarse bien y volver a sumar ritmo para pelear un lugar en la lista mundialista.