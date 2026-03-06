Brandon Robinson: "Vencimos por 40 a un gran equipo, pero debemos seguir paso a paso"

El escolta estadounidense fue la gran figura con 24 puntos y 35 de valoración en la victoria de Quimsa ante Ferro 115 a 73 por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 11:52

Tras las ventanas FIBA disputadas en nuestro país, la actividad de la Liga Nacional de Básquet regresó con partidos decisivos tanto en la lucha por la permanencia como en la parte alta de la tabla.

La jornada dejó una impactante victoria de Quimsa frente al líder Ferro Carril Oeste por 115-73. Brandon Robinson fue la gran figura con 24 puntos y 35 de valoración, acompañado por Lema con 19, Figueredo con 17, Meyinsse con 15 y Solanas con 13. En el Verdolaga, que pese a la derrota continúa puntero con marca de 17-8, lo más destacado fueron los 15 de Peacock y los 12 de Defelippo.

Tras el partido, Robinson analizó el triunfo: "Solo tuve un buen juego, mi equipo me protegió. Fue un juego muy completo para todos y estoy agradecido por haber ganado. Sabíamos que Ferro es un gran equipo que quiere atacar el aro, pero detuvimos su goleo y sus penetraciones, y terminamos venciendo por 40 puntos. Debemos seguir enfocados en nosotros e ir paso a paso". Ferro continuará su gira el sábado 7 visitando a Olímpico de La Banda, mientras que Quimsa recibirá a Oberá en Santiago del Estero el miércoles de la próxima semana.