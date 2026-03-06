Una escuela suspendió sus clases debido a inconvenientes provocados por la tormenta

Se trata del Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Termas de Río Hondo. Ambos turnos afectados.
Autoridades del Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Termas de Río Hondo, suspendieron las actividades de este viernes en ambos turnos, debido a inconvenientes en el edificio tras la severa tormenta que afectó a esa ciudad durante la madrugada y mañana de esta jornada.
En el mensaje enviado a los alumnos y padres, a través de redes sociales, indican además que se van a implementar medidas a los fines de subsanar las clases perdidas.
Suspensión de actividades