Termas: intenso trabajo para despejar las calles tras la tormenta de la madrugada

Operarios de diversas áreas del municipio de Termas de Río Hondo trabajaron toda la madrugada, y durante la mañana, para despejar las calles de árboles caídos.

Hoy 12:17

Un importante operativo de limpieza y remoción de árboles, y otros elementos, desplegó la Municipalidad de Termas de Río Hondo desde la madrugada con el objetivo de liberar calles y espacios públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aún bajo la lluvia y sin luz diurna, los operarios de diversas áreas salieron a la calle con vehículos y herramientas.

Las áreas de Parques y Paseos, Obras y Servicios Públicos se abocaron a evacuar el principal problema que fueron los árboles caídos, los que taparon calles y veredas. También procedieron a limpiar desagües y alcantarillas.

Obreros trabajando