Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Locales

Termas: intenso trabajo para despejar las calles tras la tormenta de la madrugada

Operarios de diversas áreas del municipio de Termas de Río Hondo trabajaron toda la madrugada, y durante la mañana, para despejar las calles de árboles caídos.

Hoy 12:17
Uno de los tantos árboles caídos

Un importante operativo de limpieza y remoción de árboles, y otros elementos, desplegó la Municipalidad de Termas de Río Hondo desde la madrugada con el objetivo de liberar calles y espacios públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aún bajo la lluvia y sin luz diurna, los operarios de diversas áreas salieron a la calle con vehículos y herramientas.

Las áreas de Parques y Paseos, Obras y Servicios Públicos se abocaron a evacuar el principal problema que fueron los árboles caídos, los que taparon calles y veredas. También procedieron a limpiar desagües y alcantarillas.

Obreros trabajando Obreros trabajando

TEMAS Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  4. 4. Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda
  5. 5. Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT