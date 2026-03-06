Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube más de 7% y superó los US$90 por primera vez desde mediados de 2023

La escalada del conflicto bélico y el cierre del estrecho de Ormuz presionan al alza los precios globales de la energía. Acumula un alza de 45% en dos meses. Qué puede pasar en la Argentina.

Hoy 12:35

Por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el petróleo aumentaba más de 7% este viernes y superó los US$90 por barril, un máximo desde agosto de 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los futuros del Brent cotizaban a US$91,45 el barril, un valor que no alcanzaba desde principios de agosto de 2023. Los valores máximos se registran en medio del cierre del estrecho de Ormuz.

El cierre de esa vía marítima -ubicada entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico- clave para el transporte de petróleo y GNL desde Medio Oriente a Asia, Europa y EE.UU. presiona sobre los valores de esas materias primas energéticas, así como en los costos logísticos y seguros a nivel internacional.

Desde que comenzó la guerra, el petróleo reaccionó al alza y acumula más de 45% de alza desde principios de 2026.

Algunos analistas y bancos de inversión estiman que los precios del petróleo podrían llegar a alcanzar hasta los US$100 por barril, si continúa la escalada del conflicto bélico. A principios de abril de 2022, en los inicios de la guerra Rusia-Ucrania, el crudo llegó a costar 120 dólares.

En paralelo, el ministro de Energía de Qatar advirtió al Financial Times que, si la crisis se profundiza, los productores del Golfo podrían suspender exportaciones en las próximas semanas. Este escenario podría llevar el barril a US$150.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) operaba en US$84,42 por barril, con un alza de 4,21%.

Sube el petróleo: los efectos que podría tener la escalada en la Argentina

El Gobierno y las empresas energéticas miran de cerca dos variables troncales: el traslado que puede representar la suba del petróleo sobre los precios internos y la posibilidad de que ese incremento represente una mejora para el saldo comercial del sector.

En las petroleras, por ahora, monitorean la evolución del conflicto y, si bien reconocen que “fortalece el posicionamiento exportador del país”, analizan si el precio internacional del crudo se estaciona de forma definitiva en la zona de los US$90 por barril para determinar un eventual traslado a precios.

“Hay que mirar las tendencias para detectar en qué valor se queda [el precio del petróleo]. Nadie va a tomar una decisión a las apuradas, pero si es un precio que llegó para quedarse, ahí habrá que ver. Hoy nos preguntamos, ¿hasta dónde podes subir el combustible y la demanda se la banca? el mercado de combustible está justo de rentabilidad", graficaron en una compañía del rubro.