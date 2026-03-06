Excarcelan a joven investigado por distribución de material de abuso sexual infantil

El acusado de 18 años había sido detenido en Quimilí. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva.

Hoy 12:39

La jueza de Control y Garantías con competencia juvenil, Erika Casagrande, resolvió excarcelar a Santiago Carrión Alzogaray, quien se encuentra bajo investigación por la presunta distribución de material de pornografía infantil.

El joven, de 18 años, había sido detenido el 29 de enero en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno. Según la investigación de la fiscalía, habría actuado como nexo en la distribución de videos en los que aparecían menores siendo abusados.

La causa tuvo inicialmente su epicentro en San Juan, donde comenzaron las actuaciones judiciales. Sin embargo, los fiscales de esa provincia declinaron la competencia y remitieron el expediente a Santiago del Estero, al determinar que la base tecnológica de varias de las maniobras investigadas se concentraba en Quimilí.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para el imputado mientras avanza la investigación.

Por su parte, la defensa —integrada por los abogados Javier Leiva, Sol Herrera y Diego Abete— planteó la aplicación de la Ley Penal Juvenil, al sostener que Carrión Alzogaray era menor de edad al momento en que se habrían iniciado los hechos investigados.

Finalmente, la magistrada resolvió otorgar la excarcelación, aunque supeditada al cumplimiento de una caución personal y a una serie de reglas de conducta que el imputado deberá respetar mientras continúa el proceso judicial.