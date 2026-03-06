Con más de 100 inscriptos iniciará un nuevo ciclo lectivo de la Escuela Municipal de Programación y Robótica

Los nuevos alumnos no solo son de La Banda y Ciudad Capital, sino también del interior de la provincia.

Hoy 12:45

La Escuela Municipal de Programación y Robótica de La Banda inició al Ciclo Lectivo 2026 con un acto protocolar en el Cine Teatro Municipal Renzi que contó con la presencia de más de 100 alumnos ingresantes quienes recibieron kits de materiales didácticos y electrónicos para el comienzo de clases.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia contó con la presencia del viceintendente, Gabriel Santillán, autoridades del área de Educación, docentes, alumnos de las diferentes comisiones, familiares y público en general.

Durante el encuentro, las autoridades presentes dieron la bienvenida a los nuevos alumnos y entregaron kits de materiales didácticos y electrónicos para que sean utilizados en las diferentes comisiones.

Según se informó, este año, la Escuela Municipal de Programación y Robótica tuvo una importante demanda de matrículas que superó las 100 inscripciones de alumnos, no solo de La Banda y Ciudad Capital, sino también del interior de la provincia.

En la oportunidad, el viceintendente Lic. Gabriel Santillán, destacó lo siguiente: “Hoy estamos renovando nuestro compromiso con el sistema educativo municipal, tanto del municipio como el Honorable Concejo Deliberante, el órgano legislativo que me toca presidir. Esto lo hacemos en un contexto, en una coyuntura, muy difícil a nivel nacional, que afecta a todo el sistema provincial y también al comunal.

A pesar de ello, estamos poniendo mucho esfuerzo, con una administración y una gestión responsable de los recursos, a cargo del intendente Roger Nediani y de todo el equipo que lo acompañamos en su gestión.

Felicitamos a las autoridades de esta institución, a su equipo docente, por la calidad educativa que tienen y por la calidad inclusiva. Además de la capacidad para poder recibir a alumnos de otros puntos de la provincia.

Ojalá sea un buen año y que podamos seguir, a pesar de lo difícil de la coyuntura, trabajando todos juntos, municipio, Concejo Deliberante y las familias de los estudiantes”.

Por su parte, la Coordinadora de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, Lic. Roxana Álvarez, expresó: “Estamos muy contentos y muy satisfechos con la demanda que ha tenido la escuela para este año, estamos con todas las expectativas para poner en marcha un proyecto que está planificado por la Comisión de Personal y Adultos, continuando con lo que se ha comenzado el año pasado, de la implementación del Barrio Digital, que las autoridades que nos han acompañado en el ciclo lectivo el año pasado, en el cierre, han podido observar. Así que, estamos ansiosos por culminar con ese proyecto este año y recibir a los nuevos alumnos, que por cierto tenemos una demanda y una matrícula de más de 100 alumnos de diferentes puntos de la provincia, el interior, La Banda y Ciudad Capital”.

“La escuela se caracteriza también por ser una institución educativa inclusiva, tenemos una demanda de bastantes alumnos con diferentes tipos de diagnósticos. Así que la escuela está haciendo ese gran trabajo que también se está por implementar, ponerse en marcha un proyecto para que los docentes se capaciten y puedan transmitir los diferentes conocimientos que implican trabajar y estar con las nuevas tecnologías y hacerle las adaptaciones correspondientes para esos alumnos”, finalizó Álvarez.