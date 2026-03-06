Se desarrolló con éxito el Café Literario “Nuevas plumas por la igualdad”

Esta propuesta se desarrolló el día miércoles en horas de la tarde, en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”,

Hoy 12:49

En el marco de las actividades programadas por la municipalidad de La Banda para conmemorar y celebrar la “Semana de la Mujer”, se realizó una actividad cultural denominada Café Literario "Nuevas Plumas por la Igualdad".

Esta propuesta se desarrolló el día miércoles en horas de la tarde, en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, y fue organizada por la Dirección de la Juventud y el Museo Municipal “Lázaro Criado”, dependientes de la Secretaría de Gobierno.

En el encuentro participaron autoridades como el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán; Directora del Museo Municipal, “Lázaro Criado”, Susana Ciappino; el director de la Juventud, Delfor Geréz, y la presidente de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, Cristina Urquiza.

La actividad comprendió una muestra de obras pictóricas, una exposición de libros de escritoras de la ciudad de La Banda, recitado de poesías y la narración de historias de mujeres bandeñas, todo en un marco de camaradería y reflexión.

Sobre esta propuesta, el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, destacó: “Hoy estoy trayendo el saludo del Intendente Roger Nediani como manifestación del compromiso con la cultura bandeña, tanto del municipio como del Honorable Concejo Deliberante que me toca presidir. De hecho, consideramos fundamentales estos espacios de reflexión, de debate, en donde confluyen todos los actores de la cultura, de la historia y los actores sociales de nuestra comunidad.

Es muy importante poder reflexionar sobre esta temática en un contexto tan importante, para poder revalidar los derechos de las mujeres que han sido conquistados a lo largo del tiempo”.

Por su parte, la directora del Museo Municipal “Lázaro Criado”, la profesora Susana Ciappino, agregó: “Hemos traído cuadros de autoras bandeñas para exponer, porque es parte de la esencia que nosotros tenemos para difundir y queríamos que en esta fecha tan especial se vea reflejado el talento de nuestras artistas”.

Por último, la presidenta de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, Cristina Urquiza, señaló: “Nosotros a partir de esta iniciativa de rememorar a la mujer bandeña y a la mujer trabajadora, desde la biblioteca tenemos una impronta de mostrar siempre no solamente el hecho de que la mujer históricamente ha sido relegada en sus derechos, sino también, cómo la mujer ha ido avanzando.

Desde Blanca Irurzun que decía que la mujer bandeña era solamente aquella que amamantaba y esperaba a su hombre que volvía de la cosecha. Sin embargo, hemos tenido una gran evolución y avance sobre este tema. Es para aplaudir todos los derechos adquiridos hasta el momento.

Pero en este momento de crisis que estamos viviendo, es importante destacar también cómo la mujer enfrenta conjuntamente con su ideología y su fuerza, este momento tan crítico de la Argentina”.