La Municipalidad de La Banda informa sobre las lluvias registradas y solicita circular con precaución

La Estación Meteorológica Municipal de Alerta Banda, hasta las 08:45 horas se contabiliza un acumulado de 33 milímetros de precipitaciones.

Hoy 12:52
La Banda

Tras las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, desde el Comité de Emergencia Municipal se informó que durante toda la semana distintas áreas del municipio vienen trabajando de manera preventiva y coordinada, realizando tareas de limpieza de desagües, monitoreo de zonas sensibles y asistencia ante posibles inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

Asimismo, se solicita a los vecinos evitar circular por calles anegadas y hacerlo con extrema precaución en caso de ser necesario, a fin de prevenir accidentes y contribuir al normal escurrimiento del agua.

De acuerdo, a los datos proporcionados por la Estación Meteorológica Municipal de Alerta Banda, hasta las 08:45 horas se contabiliza un acumulado de 33 milímetros de precipitaciones.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, se anticipa que el sábado no se registrarán lluvias en la ciudad, mientras que el domingo podrían volver las precipitaciones a la región.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa trabajando de manera permanente para brindar respuestas ante situaciones climáticas y garantizar el cuidado de la comunidad.

