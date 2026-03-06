Impactante video: se conocieron las imágenes del tiroteo en Austin y como la policía eliminó al agresor

Las grabaciones muestran al tirador Ndiaga Diagne, accionando su arma y el operativo policial que culminó con su muerte tras un feroz intercambio de disparos.

Un video difundido por la Policía de Austin muestra el momento en que el presunto autor del tiroteo en un bar de la ciudad se enfrenta a los agentes y permite reconstruir cómo se desarrolló el episodio, que terminó con tres víctimas mortales y 14 heridos. Las imágenes, captadas tanto por cámaras de seguridad como por cámaras corporales de los oficiales, acompañan la secuencia.

La grabación, publicada el jueves 5 de marzo, exhibe a un hombre armado desplazándose por el estacionamiento de Buford’s, un conocido bar en la zona de West 6th Street, mientras porta y apunta un rifle. En la secuencia los policías persiguen al sospechoso y piden indicaciones a los testigos, en medio de disparos y gritos.

Un destello blanco marca el momento en que el intercambio de fuego se intensifica y el sospechoso cae, rodeado por los agentes.

Las autoridades identificaron al tirador como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense naturalizado de Senegal. Según información del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos revisada por la agencia de noticias Reuters, Diagne tenía antecedentes de problemas de salud mental.

La policía de Austin confirmó que las personas fallecidas fueron Savitha Shan, de 24 años, Ryder Harrington, de 22, y Jorge Pederson, de 30 años.

Detalles del ataque y la respuesta policial

El incidente tuvo lugar la noche del 1 de marzo, cuando el sospechoso circuló varias veces en una camioneta alrededor de la cuadra donde se ubica el bar. Después de encender las luces de emergencia del vehículo y bajar la ventanilla, abrió fuego con una pistola contra los clientes que se encontraban en la terraza.

Tras el primer ataque, Diagne condujo hacia el oeste, estacionó el vehículo, descendió y continuó disparando a los peatones. Los agentes de policía respondieron de inmediato y, tras un enfrentamiento a pocos metros del bar, abatieron al atacante en una intersección cercana.

La secuencia completa, recogida en el video, muestra a los agentes cubriéndose detrás de una camioneta blanca mientras intentan avanzar hacia el sospechoso. Al final, las imágenes revelan al tirador en el suelo, rodeado por los policías que aseguraban la zona.

Impacto y contexto nacional

El tiroteo en Austin se suma a una larga lista de episodios similares en Estados Unidos. Según la base de datos independiente Gun Violence Archive, este hecho representa el tiroteo masivo número 56 en el país en lo que va del año y el que ha dejado la mayor cantidad de víctimas hasta la fecha.

Los tiroteos masivos en lugares públicos han generado preocupación y debate a nivel nacional sobre la disponibilidad de armas, la seguridad en espacios de entretenimiento y la atención a la salud mental.

Las autoridades del FBI, como el agente especial interino Alex Doran, informaron que se analizan posibles vínculos con el terrorismo, aunque señalaron que es solo una de las líneas de investigación abiertas.

Las imágenes del ataque y la respuesta policial han circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, avivando el debate sobre el acceso a armas de fuego y la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir estos hechos.

Cabe recordar que el bar Buford’s, epicentro del ataque, es conocido como uno de los principales puntos de reunión en la vida nocturna de Austin.

La comunidad de Austin manifestaron su pesar por la pérdida de dos jóvenes en el ataque. Las autoridades locales reforzaron la presencia policial en la zona de West 6th Street y pidieron colaboración de la ciudadanía para brindar información relevante sobre el caso.

Asimismo, organizaciones civiles y representantes políticos exigieron medidas más estrictas para evitar que personas con antecedentes de salud mental accedan a armamento de alto poder.