Solana Sierra dio el golpe en Indian Wells y consiguió el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000

La marplatense de 21 años venció a la estadounidense Payton Stearns en sets corridos y avanzó a la segunda ronda del prestigioso torneo. También ganaron Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

Hoy 12:35

La argentina Solana Sierra protagonizó una de las grandes sorpresas del arranque del Indian Wells Masters al conseguir el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000. La tenista de 21 años derrotó a la estadounidense Payton Stearns (48° del ranking) por 7-5 y 7-5, en una actuación sólida y llena de carácter.

La marplatense, ubicada en el puesto 65 del ranking WTA, mostró gran eficacia en los momentos clave del partido. Aprovechó las cuatro oportunidades de quiebre que tuvo, mientras que su rival solo pudo concretar 2 de las 8 chances que generó. El triunfo tiene aún más valor porque Stearns venía en racha, ya que la semana pasada se había consagrado campeona del WTA 250 de Austin.

En la segunda ronda, Sierra tendrá un desafío enorme: enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, número 8 del mundo y campeona vigente del torneo que se disputa en el desierto californiano. Será una prueba de alto nivel para la joven argentina, que ya dejó una gran impresión en su debut en este tipo de competencias.

En el cuadro masculino también hubo buenas noticias para el tenis argentino. Sebastián Báez avanzó de ronda tras vencer con autoridad al taiwanés Chun-Hsin Tseng por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y 16 minutos de juego. El bonaerense dominó desde el fondo de la cancha y controló el partido de principio a fin para meterse en la siguiente instancia, donde se medirá con el checo Jiří Lehečka.

Otro que celebró fue Juan Manuel Cerúndolo, quien protagonizó un verdadero partidazo ante el neerlandés Botic van de Zandschulp. El argentino se impuso por 7-6 (3), 6-7 (5) y 6-3 luego de más de dos horas y media de juego. Tras repartirse los dos primeros sets en tie break, Cerúndolo consiguió un quiebre clave en el tercer parcial y sostuvo la ventaja hasta el final.

La otra cara de la jornada fue para Francisco Comesaña, que quedó eliminado en su debut. El marplatense cayó frente al estadounidense Sebastian Korda por 7-5 y 6-0. Aunque peleó el primer set, no logró sostener su servicio y terminó cediendo ante el dominio de su rival.

El prestigioso torneo de Indian Wells Masters, considerado uno de los más importantes fuera de los Grand Slams, marca el inicio de la gira estadounidense sobre canchas duras y reúne cada temporada a las principales figuras de los circuitos ATP y WTA. Mientras tanto, varios argentinos siguen en carrera con la ilusión de avanzar en el desierto californiano.