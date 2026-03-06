Cristiano Ronaldo se lesionó y encendió las alarmas en Portugal

El delantero sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y estará cerca de un mes fuera de las canchas. El capitán del Al Nassr viajará a España para continuar su recuperación.

El portugués Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el fútbol europeo luego de confirmarse que sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo dejará varias semanas fuera de las canchas. La noticia fue confirmada por su entrenador en Al Nassr, Jorge Jesus, quien explicó que la recuperación demandará alrededor de un mes.

El experimentado atacante de 41 años debió abandonar el último partido ante Al Fayha tras sentir molestias en la parte posterior del muslo derecho. En ese encuentro incluso había sido protagonista: marcó un gol de penal, falló otro intento desde los doce pasos y a nueve minutos del final tuvo que dejar el campo por el dolor.

Tras los estudios médicos realizados posteriormente, se determinó que la lesión es más compleja de lo que se creía inicialmente, por lo que el futbolista deberá cumplir un proceso de recuperación más cuidadoso. “En el último partido salió con molestias musculares. Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación”, explicó Jorge Jesús en conferencia de prensa.

El propio entrenador también confirmó que el capitán del conjunto saudí viajará a España para continuar el tratamiento con especialistas. “Cristiano irá a Madrid con su terapeuta personal, como ya lo hicieron otros jugadores del club cuando se lesionaron. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”, señaló el técnico.

La situación genera preocupación no solo en el club, sino también en la Portugal national football team. Con el calendario internacional cada vez más cerca y menos de cien días para el próximo Mundial, el estado físico de su principal figura se transformó en un tema central para el cuerpo técnico y los hinchas lusos, que esperan que el histórico goleador llegue en plenitud a la gran cita del fútbol.