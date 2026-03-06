El Gobierno nacional adelantó la campaña antigripal por la gripe H3N2: quiénes deben vacunarse

La medida fue tomada ante la circulación de la variante de influenza y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.

Hoy 13:46

El Gobierno nacional adelantó la campaña de vacunación antigripal 2026 ante la circulación de la variante de gripe H3N2 y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.

A través del Ministerio de Salud, se comenzó a distribuir las dosis en todas las provincias durante la segunda semana de febrero, con el objetivo de iniciar la vacunación el 11 de marzo.

En total, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis de la vacuna antigripal, que serán destinadas a distintos grupos de la población.

Quiénes deben vacunarse

La población objetivo de la campaña incluye:

- Niños de 6 a 24 meses.

- Adultos mayores de 65 años.

- Personal de salud.

- Embarazadas y puérperas.

- Personas con factores de riesgo.

Del total de dosis adquiridas:

- 4.700.000 corresponden a la vacuna para adultos, destinada a personas de 24 meses a 64 años.

- 2.300.000 son vacunas adyuvantadas (aTIV) para mayores de 65 años.

- 1.160.000 corresponden a la vacuna pediátrica, destinada a niños de 6 meses a 2 años.

Cuántas dosis deben aplicarse

El esquema de vacunación varía según la edad y las condiciones de salud:

- Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, excepto quienes ya hayan recibido dos anteriormente, a quienes les corresponde una sola.

- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: una dosis anual, con documentación que acredite enfermedades preexistentes.

- Mayores de 65 años: una dosis anual, sin necesidad de indicación médica.

- Embarazadas: una dosis en cualquier momento de la gestación.

- Puérperas: deben vacunarse antes del egreso de la maternidad o hasta 10 días después del parto si no lo hicieron durante el embarazo.

- Personal de salud: una dosis anual.

Qué es el H3N2

La Influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales de gripe. El término H3N2 hace referencia a dos proteínas de superficie del virus: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2, que le permiten unirse a las células humanas.

Un resultado positivo en un test de Influenza A no implica necesariamente gravedad, pero sí confirma la presencia del virus, que tiene alta capacidad de contagio, especialmente en escuelas, oficinas y transporte público.

Sintómas

Una de las características del H3N2 es su inicio repentino, a diferencia del resfrío común, que suele aparecer de manera gradual.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

- Fiebre alta entre 38°C y 39,5°C.

- Dolores corporales intensos.

- Escalofríos y fatiga extrema.

- Tos seca persistente.

A diferencia del COVID-19, la pérdida del olfato y del gusto es menos frecuente, mientras que los dolores musculares suelen ser más intensos en la gripe causada por la variante H3N2.