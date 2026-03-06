Ingresar
Un local comercial se derrumbó durante la madrugada en Termas de Río Hondo

Fue durante el momento en que caía una copioso lluvia sobre la ciudad. Solo hubo que lamentar daños materiales, ya que por la hora no había personas en el interior.

Hoy 13:46
Local dañado

Un local comercial ubicado en calle 12 de Octubre y Pasaje Ciudad de La Plata del barrio Herrera El Alto, sufrió el derrumbe de su techo y una de las paredes durante la tormenta que azotó la madrugada la ciudad de Termas de Río Hondo.

Personal de Protección Civil de la municipalidad llegó al lugar para prestar colaboración, además de haber monitoreado la situación climática durante toda la madrugada.

A pesar de los importantes daños materiales y la pérdida económica que ello significa, no hubo que lamentar víctimas, ya que por el horario en que ocurrió no había personas en el interior del local.

