Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hablaron en vivo y dejaron entrever planes de casamiento

El futbolista llamó a su novia durante una entrevista en Paraguay y, entre risas y complicidad, ambos admitieron que les gustaría casarse hacia fin de año.

Hoy 13:52

El 5 de marzo, Tini Stoessel fue entrevistada en el canal paraguayo Telefuturo durante su visita a Paraguay y terminó confirmando que los planes de boda con Rodrigo de Paul no son falsos rumores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En plena nota, la cantante recibió un llamado inesperado del futbolista y ambos terminaron hablando en vivo sobre la posibilidad de casarse, dejando al descubierto su deseo de dar el gran paso.

“Ay, me está llamando. ‘Amor, estoy en vivo’. Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, se anticipó hábilmente Tini, poniéndolo en contexto para que no revelara más de la cuenta.

En ese momento, la conductora intervino y señaló: “Le preguntamos por este anillo”. A lo que Stoessel respondió: “Me dicen que les llamó mucho la atención”.

Desde el otro lado del teléfono, Rodrigo reaccionó sorprendido: “¿Es una pregunta para mí?”, mientras el conductor Quique tomaba el celular de la artista para enfocar en primer plano al futbolista y lanzar la pregunta que desató el momento más comentado de la entrevista: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.

Antes de que De Paul pudiera responder, la cantante lo frenó rápidamente: “¿Qué? Yo no dije eso”.

Con cautela, el futbolista replicó: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.

Finalmente, Tini terminó blanqueando el deseo de ambos y sorprendió con su sinceridad: “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”.

Para cerrar el divertido intercambio, Rodrigo de Paul dejó una frase que alimentó aún más las versiones de boda: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”.