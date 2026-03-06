Internaron a Guillermo Coppola por hipertensión pulmonar

El exmanager de Diego Armando Maradona permanece internado en la Fundación Favaloro, donde recibe controles y tratamiento médico.

Hoy 14:00

La ausencia de Guillermo Coppola este viernes al programa de Guido Kazcka en La 100 se debió a fuerza mayor, y en las últimas horas se supo que el exmanager de Diego Armando Maradona.

“Hipertensión pulmonar” sería el cuadro que lo afecta al empresario de 77 años, según precisó Fede Flowers.

El periodista contó en El Observador que Guillote ingresó este viernes a la Fundación Favaloro, y que está acompañado por su familia.

“Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento en esta parte él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”, recordó Flowers.

En Mar del Plata también tuvo afecciones cardíacas. Y él siempre dice que desde el COVID en esta parte le quedaron secuelas”, cerró sobre la salud de Guillermo Coppola.