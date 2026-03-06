Tras las intensas lluvias, el municipio trabaja para desobstruir desagües en la Capital

Las tareas se intensificaron en distintos sectores de la ciudad luego de que se registraran hasta 190 milímetros de agua en los últimos días. Autoridades pidieron colaboración a los vecinos.

Hoy 14:59

Las diferentes áreas operativas de la Municipalidad de la Capital realizaron este viernes trabajos de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales tras las intensas lluvias registradas en los últimos días en la provincia.

En diálogo con Noticiero 7, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, y el subsecretario de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, brindaron detalles sobre la situación en la ciudad y las zonas más afectadas.

Trejo explicó que el municipio trabaja de manera coordinada entre distintas áreas para hacer frente a las consecuencias del temporal. “Podemos informar a toda la ciudadanía que la situación está controlada y monitoreada. Venimos trabajando coordinadamente con las distintas áreas operativas del municipio por directiva de la intendente Norma Fuentes”, señaló.

El funcionario indicó que el volumen de agua registrado en los últimos días fue elevado. “Llevamos 185 milímetros en 96 horas y en algunos puntos de la ciudad hasta 190 milímetros”, detalló.

En ese sentido, remarcó que el comité de emergencia municipal se encuentra activo las 24 horas, realizando tareas de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales a cielo abierto, que en la ciudad alcanzan unos 56 kilómetros de extensión.

Trejo también advirtió que muchas obstrucciones se generan por residuos arrojados en los desagües. “Acabamos de sacar un casquete de cocina de una alcantarilla. Imagínese la obstrucción que genera”, expresó, y pidió la colaboración de los vecinos para evitar arrojar basura en estos lugares.

Por su parte, Batalla señaló que algunos sectores presentan mayores complicaciones ante las lluvias intensas. “La avenida Aguirre es una de las que más se complica y también el centro”, explicó.

En el casco céntrico, agregó, el problema suele estar vinculado a que las bocas de tormenta no dan abasto ante la gran cantidad de agua caída durante la semana.