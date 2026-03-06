Qué dicen los jugadores españoles sobre jugar la Finalissima ante Argentina en Qatar

El sindicato de futbolistas publicó un comunicado en el que dejó clara su postura.

Hoy 15:01

La previa de la Finalissima entre la Argentina y España sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Asociación de Futbolistas Españoles manifestara su rechazo a disputar el encuentro en Lusail Stadium, en Qatar, debido al conflicto bélico que atraviesa la región de Medio Oriente.

El sindicato de futbolistas publicó un comunicado en el que dejó clara su postura: no consideran adecuado jugar en una zona afectada por tensiones militares. “En ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, expresaron desde la entidad.

El tema ya había sido instalado por el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien días atrás sugirió cambiar la sede del partido pactado para el 27 de marzo. Sin embargo, desde la UEFA explicaron que por el momento no se analiza una sede alternativa, mientras Qatar intenta mantener el evento por los compromisos comerciales firmados.

Desde la AFE también mencionaron otra preocupación vinculada al calendario internacional. El sindicato tomó una postura similar respecto al partido de la selección femenina española frente a la Ukraine women's national football team, programado en Turkey, al considerar que la cercanía con zonas de ataques podría generar riesgos logísticos y de seguridad, como cierres repentinos del espacio aéreo.

Ante este escenario, la discusión por la sede de la Finalissima quedó abierta. Entre las alternativas que surgieron aparecen ciudades como Miami, Nueva Jersey, Londres, Madrid o Roma, aunque modificar la fecha sería complejo por el calendario ajustado antes del 2026 FIFA World Cup. La prioridad ahora, según los futbolistas españoles, es clara: garantizar la seguridad de todos los protagonistas.