Fórmula 3: Mattia Colnaghi brilló en la clasificación en Australia y largará sexto

El joven representante italiano, quien tiene nacionalidad argentina, que mejoró su registro en los minutos finales y se metió entre los mejores de la sesión.

Hoy 14:30

El ítalo-argentino Mattia Colnaghi protagonizó una sólida clasificación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 3 y se aseguró el sexto puesto en la grilla, tras marcar un tiempo de 1:34.547 en el circuito de Albert Park. La pole quedó en manos del francés Théophile Naël, quien lideró la sesión con un registro de 1:34.187.

El piloto de MP Motorsport apareció en el momento justo para meterse entre los protagonistas. A poco más de tres minutos del cierre, bajó casi seis décimas su marca previa (1:35.136) y llegó a colocarse segundo en la tabla de tiempos. Sobre el final, cuatro rivales mejoraron ese registro y lo relegaron al sexto lugar definitivo.

Con ese resultado, el joven de 18 años partirá desde la tercera fila en la carrera principal del sábado por la tarde argentina. Antes, este viernes a las 21.15 disputará la Sprint Race desde la séptima posición, producto de la inversión de los doce primeros puestos de la clasificación.

"No es una mala manera de iniciar la temporada y, definitivamente, estamos en una posición donde podemos pelear por buenos puntos", expresó.

La sesión clasificatoria tuvo una interrupción por bandera roja luego de un accidente protagonizado por Matteo De Palo. El italiano se salió de los límites de la pista en la curva 10 y su monoplaza debió ser retirado con grúa, lo que obligó a detener momentáneamente la actividad.

La jornada había comenzado con complicaciones para el representante albiceleste, que no pudo completar la práctica libre. Cuando restaban poco más de seis minutos para el final del ensayo, una falla de motor provocó humo en la parte trasera de su auto y lo dejó detenido tras salir de boxes.

A pesar de ese contratiempo, el nacido en Monza mostró su potencial en el trazado callejero de Melbourne. Con el Dallara del equipo neerlandés llegó a ubicarse tercero durante la práctica inicial y terminó 15° entre 30 pilotos con un tiempo de 1:35.495, a más de ocho décimas del estadounidense Ugo Ugochukwu.

El corredor, hijo de madre argentina y con familiares en Chubut, afronta su primera experiencia en Albert Park representando oficialmente al país. Durante la pretemporada sumó kilómetros en pruebas realizadas en Imola, Barcelona y Jerez para adaptarse al auto y al funcionamiento del equipo.

En la previa del fin de semana, Colnaghi ya había marcado su objetivo para la competencia principal. “Es un orgullo para mí. Nunca viví en Argentina, pero mi madre (Martina Bisio) es argentina y tengo mucha familia acá”, contó tiempo atrás. Y agregó sobre la presión de integrar el programa de Red Bull: “Tengo que enfocarme mucho más allá de que estaré en el mismo lugar donde van a estar mis ídolos de la F1. Pero yo debo asumir mi compromiso. Sé que estar en Red Bull me va a dar un poco más de presión, pero creo que es una cosa necesaria para llegar a la Fórmula 1 y para quedarse en la Fórmula 1”.