Durante siglos fueron invisibilizadas: las mujeres que marcaron la historia de Santiago del Estero

En la previa del Día Internacional de la Mujer, la magíster Adriana Medina, coordinadora de la Licenciatura en Historia de la UNSE y directora de la Escuela para la Innovación Educativa, participó del Noticiero 7 y reflexionó sobre el papel de las mujeres a lo largo del tiempo y su protagonismo en la construcción de la historia.

Medina destacó que el 8 de marzo no debe entenderse como una jornada de celebración, sino de conmemoración y memoria de las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y su lugar en la sociedad.

“Es una fecha importantísima para toda la sociedad, no solamente para las mujeres. No es un día de celebración sino de conmemoración de todas esas luchas que han tenido las mujeres a lo largo de la historia”, expresó.

Durante la entrevista, la especialista recordó que durante siglos las mujeres fueron invisibilizadas en los relatos históricos, aunque en muchos casos cumplieron roles fundamentales. Señaló que en las últimas décadas, especialmente desde los años 2010 en adelante, se profundizó un proceso de recuperación de esos espacios y de reconocimiento a su participación.

Al repasar la historia de Santiago del Estero, Medina mencionó el papel de las mujeres originarias, quienes además de sostener la economía doméstica dentro de sus comunidades, fueron protagonistas en la producción de arte y manufacturas vinculadas a la vida cotidiana.

En ese sentido destacó la figura de Olimpia Rigetti, pionera en el estudio de las cerámicas de la cultura chaco-santiagueña. Rigetti acompañó a los hermanos Wagner en las investigaciones arqueológicas y dedicó gran parte de su trabajo al análisis de estas piezas, sosteniendo incluso que muchas de ellas pudieron haber sido realizadas por mujeres debido a la delicadeza y precisión de su elaboración.

Posteriormente, esa línea de estudio fue profundizada por Amalia Gramasco de Martínez Moreno, doctora en Historia y especialista en arqueología y museología, quien impulsó investigaciones científicas sobre las culturas originarias desde el ámbito académico.

La historiadora también recordó la figura de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamantula y recientemente canonizada como la primera santa argentina. Su labor trascendió lo religioso y se extendió a lo social, trabajando con los sectores más vulnerables y acompañando a comunidades y enfermos en tiempos donde las mujeres tenían fuertes limitaciones en la vida pública.

Al avanzar hacia el siglo XIX, Medina explicó que muchas mujeres desempeñaron roles clave durante los procesos políticos y sociales del país, aunque generalmente quedaron relegadas en los relatos históricos. En ese contexto mencionó a Catalina Medina y Montalvo, esposa de Juan Felipe Ibarra, y a Cipriana Carol Lezama, quien también formó parte de la vida personal del caudillo y debió permanecer en el anonimato debido a las normas sociales de la época.

Ya en el siglo XX, la especialista recordó figuras nacionales que abrieron caminos para las mujeres, como Cecilia Grierson, primera médica argentina, y Julieta Lanteri, una de las primeras profesionales en medicina y pionera en la lucha por los derechos políticos femeninos.

Ese proceso de conquista de derechos se consolidaría años más tarde con la sanción del voto femenino en 1947, impulsado por Eva Perón.

En el plano político provincial, Medina también mencionó a Marina Aragones de Juárez, quien tuvo una destacada participación en la vida política santiagueña y llegó a ocupar la gobernación por sucesión institucional. Posteriormente, Claudia Ledesma Abdala de Zamora se convirtió en la primera mujer gobernadora electa de la provincia.

La historiadora también resaltó el crecimiento del protagonismo femenino en distintos ámbitos de la vida pública, desde la política hasta la educación y la gestión estatal, con mujeres que hoy ocupan cargos de relevancia.

“Hoy la mujer tiene una presencia muy fuerte y sigue conquistando espacios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer”, concluyó.

Finalmente, la especialista invitó a reflexionar sobre el significado del 8 de marzo y a recordar que se trata de una fecha para visibilizar la historia, las luchas y los logros de las mujeres a lo largo del tiempo.