Guillermo Barros Schelotto criticó el cambio en la clasificación a las copas internacionales

El DT de Vélez fue contundente al opinar sobre el nuevo sistema que se aplicaría desde 2027 para definir los cupos a Libertadores y Sudamericana. “Lo hubiera dejado como estaba”, aseguró.

Hoy 15:39

El entrenador de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, se refirió al polémico cambio aprobado por la Asociación del Fútbol Argentino para la clasificación a las copas internacionales a partir de 2028 y dejó en claro que no está de acuerdo con la modificación. “Lo hubiera dejado como estaba. Si te toca perder, te la tenés que bancar. El fútbol es así”, afirmó el entrenador durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a Tigre por el Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El “Mellizo” fue directo al analizar el sistema actual y defendió el criterio deportivo que se utilizaba hasta ahora. “Si saliste tercero fuiste mejor que 27 equipos. Es mejor jugar la Libertadores que la Sudamericana y los hinchas quieren ver la Libertadores”, explicó el DT del Fortín, marcando su postura en contra de la modificación que generó debate en el fútbol argentino.

En relación al argumento que impulsó el cambio —evitar que un equipo bien ubicado en la tabla anual quede afuera de las copas tras perder en fases preliminares de la Copa Libertadores— Schelotto fue claro: “Si después perdés en una instancia, también podrías haber perdido en fase de grupos. Es lo mismo, no la ganaste”, remarcó el ex delantero.

Más allá de la discusión reglamentaria, el entrenador también empezó a palpitar el próximo compromiso de su equipo. Vélez enfrentará a Tigre por la décima fecha del Torneo Apertura y el DT admitió que tiene algunas dudas en el armado del once inicial. “Mammana y García están con algunas molestias. Si mañana entrenan veremos cómo están”, comentó, además de confirmar que Valdés volvió a trabajar con normalidad y que Pellegrini podría sumarse al grupo en los próximos días.

Por último, Schelotto se refirió a la sanción que pesa sobre Imanol Machuca y lamentó no poder contar con el futbolista durante esta temporada. “No lo esperábamos, pensamos que iba a poder jugar todo el año. Es una lástima no poder usarlo”, expresó el técnico, quien aclaró que el club no buscará un reemplazante inmediato y que esperan contar con el jugador en el futuro.

El nuevo sistema que se analiza establece que el tercer puesto de la tabla anual clasifique directamente a la Copa Sudamericana, mientras que el noveno de esa tabla disputaría la fase 2 de la Libertadores, algo que generó polémica porque podría permitir que un equipo peor ubicado tenga la chance de acceder a la fase de grupos del torneo continental.