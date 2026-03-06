Conmoción y dolor por la muerte de conocido docente santiagueño

El profesor Esteban Cortés fue hallado sin vida este viernes por la mañana en su vivienda. Era muy querido por sus alumnos y enseñaba en el colegio San José, entre otras instituciones.

Hoy 16:03

La comunidad educativa de Santiago del Estero se encuentra conmocionada tras conocerse este viernes por la mañana la muerte del profesor de inglés Esteban Cortés, un joven docente muy reconocido y apreciado por sus alumnos y colegas.

El educador fue encontrado sin vida en su vivienda y tomaron intervención autoridades locales para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Cortés se desempeñaba como docente en el Colegio San José y también dictaba clases en otras instituciones educativas de la ciudad, donde era ampliamente valorado por su compromiso con la enseñanza y su cercanía con los estudiantes.

Desde el establecimiento educativo expresaron su dolor a través de un comunicado difundido en las redes sociales. "Con profundo dolor y tristeza lamentamos comunicar el inesperado fallecimiento de nuestro querido profesor Esteban Cortés. Que el Señor lo reciba en su Santa Gloria", señalaron desde la institución.

La noticia generó una fuerte conmoción entre alumnos, exalumnos y colegas, quienes comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto y recuerdos en redes sociales, destacando su calidez humana, su dedicación a la docencia y el cariño que supo sembrar en cada aula donde enseñó.