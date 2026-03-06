El régimen de Irán se ensañó con las naciones del Golfo y atacó edificios civiles en Bahréin

El Golfo ha soportado la peor parte de las represalias iraníes desde el sábado. Teherán atacó activos estadounidenses, pero también infraestructura civil en la región.

Hoy 16:17

Qatar informó el viernes que sus fuerzas navales se encontraban dentro de edificios atacados por Irán en Baréin durante la noche, aunque resultaron ilesas, después de que Manama reportara ataques a edificios residenciales y un hotel.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente el ataque iraní contra edificios en diversas partes del Reino de Baréin, que albergan a miembros de las Fuerzas Navales del Emir de Qatar que participan en el Centro Unificado de Operaciones Marítimas del Comando Militar Unificado del Consejo de Cooperación del Golfo”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“El personal de las Fuerzas Navales del Emir de Qatar presente en los edificios atacados se encuentra a salvo e ileso”, añadió.

El viernes se escucharon explosiones en Manama, Dubái y Abu Dabi.

Horas antes, Bahréin informó que Irán había atacado un hotel y dos edificios residenciales en la capital, Manama, corrigiendo un anuncio previo que indicaba que dos hoteles y un edificio residencial fueron alcanzados. “La agresión iraní tuvo como objetivo un hotel y dos edificios residenciales en Manama”, publicó el Ministerio del Interior de Bahréin en X, informando que no hubo víctimas mortales.

Añadió que el ataque provocó un incendio en uno de los edificios residenciales, que ya había sido extinguido.

El ataque se produjo un día después de que un misil iraní provocara un incendio en la principal refinería estatal de petróleo de Bahréin.

Al menos 13 personas han muerto en el Golfo, incluidos siete civiles, desde que Irán comenzó sus ataques el sábado.

Washington informó que seis militares estadounidenses murieron, incluidos cuatro en Kuwait.

Irán apunta a países que albergan fuerzas estadounidenses

El Ministerio de Defensa de Qatar informó a primera hora del viernes que interceptó un ataque con drones dirigido contra la base aérea de Al Udeid, que alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos.

Arabia Saudí interceptó y destruyó tres misiles balísticos disparados en la madrugada del viernes hacia la base aérea Príncipe Sultán, al sur de su capital, Riad, donde hay tropas estadounidenses, indicó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Las sirenas antiaéreas se activaron también en Bahrein, donde el Ministerio del Interior indicó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo dos hoteles y un edificio residencial, pero no causaron víctimas. En Kuwait, donde seis soldados estadounidenses fallecieron el domingo, el ejército kuwaití apuntó que sus defensas aéreas se activaron cuando ataques con misiles y drones violaron su espacio aéreo.

Cooper afirmó que los ataques iraníes han alcanzado ya a una docena de países, que serán bienvenidos a desempeñar un papel más activo en el conflicto.

“Esos 12 países no están nada contentos y espero trabajar con todos los socios que estén dispuestos a unirse a nosotros”, manifestó.

En Israel, el viernes por la mañana se escucharon explosiones en Tel Aviv tras un aviso de misiles procedentes de Irán, mientras los sistemas de defensa aérea trabajaban para interceptar la andanada.

Trump vuelve a instar a los iraníes a “recuperar” su país

En unas breves declaraciones en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instar al pueblo iraní a “ayudar a recuperar su país”. Esta vez prometió que Washington les concedería “inmunidad” en medio de la guerra y de los peligros persistentes bajo el actual régimen iraní.

“Así que estarán perfectamente a salvo con inmunidad total”, declaró Trump, sin dar detalles sobre lo que eso significaba. “O se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada”.

Pero Cooper y Hegseth advirtieron a los iraníes que no salieran a las calles mientras el conflicto sigue su curso.

“Es de sentido común, no salgan a protestar mientras caen bombas”, declaró Hegseth.

“Lo mejor que pueden hacer ahora es simplemente mantenerse a resguardo”, añadió Cooper.

En una entrevista con la web de noticias Axios, Trump dijo que debería participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán que sustituirá al ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros ataques. El republicano habló de manera despectiva del hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, uno de los principales candidatos para reemplazar a su padre, calificándolo de “insignificante”.

“Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”, afirmó Trump.