Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 23º
X
Mundo

Un líder religioso de Irak pidió una guerra santa contra Israel y Estados Unidos

De esta manera, desde el país vecino se solidarizan con Irán por motivos religiosos.

Hoy 16:24

El ayatolá iraquí Jawad al-Khalisi emitió una fatwa que llama a la yihad contra EEUU e Israel en respuesta a la Operación Furia Épica, según la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

El decreto religioso que insta a una guerra santa islámica se produce tras los llamamientos realizados el día anterior por otro ayatolá Abdollah, Javadi Amoli, en Irán al “derramamiento de la sangre de Trump” en un discurso televisado.

En uno de los pocos pronunciamientos clericales realizados desde que Estados Unidos inició su ataque contra Irán, Amoli declaró: “Estamos al borde de una gran prueba y debemos ser cuidadosos para preservar plenamente esta unidad”, según se informó.

En un vídeo publicado también en redes sociales, pidió “el derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de sangre de Trump” y se refirió a la lucha contra la “opresión estadounidense”.

TEMAS Irán Irak

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Tras una discusión, una joven de 17 años baleó a su novio en el pecho
  4. 4. Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja
  5. 5. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT