Colapinto generó preocupación en Alpine tras ser asistido en el GP de Australia: "Me quemó una parte del ojo"

El piloto argentino, 18° en la segunda práctica libre, salió de la pista con una molestia visual pero, antes de que se sembraran dudas sobre sus próximas participaciones en Melbourne, puso paños fríos y llevó tranquilidad al equipo.

Hoy 16:31

El argentino Franco Colapinto generó preocupación en Alpine F1 Team durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, luego de bajarse de su monoplaza con una visible molestia en el ojo derecho.

El piloto argentino terminó 16° y 18° en las dos primeras sesiones de entrenamientos en el circuito de Melbourne, pero la atención se centró en su estado físico cuando las cámaras lo captaron aplicándose gotas y revisando su ojo mientras caminaba desde el paddock hacia el hospitality del equipo francés.

El incidente que preocupó a Alpine

Acompañado por una auxiliar de la escudería, Colapinto se abrió el ojo derecho y se tiró hacia atrás las pestañas antes de colocarse gotas descongestivas. El gesto generó dudas sobre su estado para afrontar la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del fin de semana.

Sin embargo, minutos después el propio piloto aclaró lo ocurrido y llevó tranquilidad.

“El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor”, explicó en diálogo con Cadena 3.

Además, el argentino aseguró que su visión comenzó a mejorar con el correr de los minutos. “Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”, agregó.

Un viernes complicado en Melbourne

Más allá del incidente, Colapinto también analizó el rendimiento del equipo en el arranque del fin de semana en Melbourne.

“No hemos tenido un comienzo muy fluido aquí, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, señaló.

El piloto de Alpine remarcó que se trata solo de las primeras sesiones del fin de semana y que todavía hay margen para corregir aspectos del auto.

“Solo son entrenamientos. Hemos visto áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar”, concluyó, confiado en poder dar un paso adelante en la clasificación y la carrera del GP australiano