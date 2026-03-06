Cómo fueron los primeros días del “Chacho” Coudet al frente de River

El flamante DT busca una reacción rápida de un plantel golpeado tras la salida de Gallardo. Desde adentro, destacan el ritmo de las prácticas y el cambio de aire que, esperan, traiga buenos resultados.

Hoy 16:47

Tras el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate, marcado por malos resultados y un clima interno complicado, el club inició una nueva etapa con la llegada de Eduardo Coudet. El nuevo entrenador ya comenzó a trabajar con el plantel y busca generar un impacto inmediato para levantar el rendimiento del equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El “Chacho” asumió con un objetivo claro en el corto plazo: clasificar al Millonario a los playoffs del Torneo Apertura, luego de un arranque irregular que dejó al equipo golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Un River más físico y agresivo

En sus primeros días de trabajo, Coudet puso el foco en tres aspectos clave: lo físico, lo futbolístico y lo anímico. En apenas tres entrenamientos intentó cambiar la dinámica de un equipo que evidenció falta de reacción y explosión durante gran parte de la temporada.

“Quiero un equipo muy físico, agresivo, que mire el arco de enfrente”, explicó el DT en su conferencia de presentación.

Con casi diez días de trabajo antes del debut frente a Huracán, el entrenador busca aumentar la intensidad del equipo, algo que River no logró mostrar durante el 2026.

Trabajo táctico y énfasis en la pelota parada

Durante las primeras prácticas, el nuevo cuerpo técnico también hizo hincapié en los conceptos de presión alta y recuperación rápida del balón, una idea que recuerda a los mejores momentos del ciclo Gallardo.

En el aspecto futbolístico, además, el DT dedicó varios minutos a la pelota parada. En la primera práctica con pelota trabajó movimientos en córners y tiros libres, tanto en defensa como en ataque.

Recuperar el nivel de los referentes

Uno de los principales desafíos para Coudet será levantar el rendimiento de varios jugadores experimentados que quedaron en el centro de las críticas en las últimas semanas.

Entre ellos aparecen nombres como Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Marcos Acuña y Fabricio Bustos, este último ya dirigido por Coudet en el Internacional de Porto Alegre, donde incluso fue capitán.

Con un estilo cercano y paternalista, el entrenador intentará recuperar la confianza de un plantel que se despidió del Monumental entre silbidos e insultos en su última presentación.

El desafío inmediato

De cara a su debut en el banco frente al Globo, Coudet deberá decidir si apuesta por la experiencia de los referentes o mantiene la continuidad de los juveniles, que dieron la cara en uno de los momentos más complicados del equipo.

La nueva etapa ya comenzó y en Núñez esperan que el cambio de conducción marque un punto de inflexión en la temporada de River.