Humanidades y Aprocoom avanzan en una agenda de trabajo para fortalecer el cooperativismo

Autoridades institucionales se reunieron con el objetivo de fortalecer el vínculo y articular acciones vinculadas al desarrollo del cooperativismo y el mutualismo en la provincia.

Hoy 16:45

La decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, Sandra Moreira, mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Civil para la Promoción y Formación del Cooperativismo y Mutualismo (Aprocoom), con el objetivo de fortalecer el vínculo interinstitucional y articular acciones vinculadas al desarrollo del cooperativismo y el mutualismo en la provincia.

Del encuentro participaron Greta Palomino, presidenta de Aprocoom; Ángela Ovejero, secretaria; Paola Rojas, tesorera; y Andrea González, integrante de la comisión directiva; todas egresadas de la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo que se dicta en la Facultad, lo que refuerza el vínculo entre la institución académica y la organización que promueve este modelo de desarrollo solidario.

Durante la reunión se abordaron distintas líneas de trabajo orientadas a fortalecer la formación, la promoción de valores cooperativos y la articulación con distintos ámbitos de la comunidad.

En ese marco, Moreira destacó el rol que cumple la carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo dentro de la Facultad y su impacto en la sociedad. “Se trata de una carrera con una fuerte presencia en la comunidad, que cumple un rol clave como formadora y promotora de la inclusión y del desarrollo del cooperativismo y el mutualismo, especialmente en los niveles educativos”, expresó.

La decana recordó además que la carrera se dicta desde el año 1996 y subrayó que la Universidad Nacional de Santiago del Estero es una de las pocas universidades públicas del país que ofrece esta propuesta académica.

Asimismo, señaló que “el movimiento cooperativo repercute en muchísimas personas en toda la provincia”, destacando su importancia como herramienta para generar oportunidades y fortalecer el desarrollo local.

En ese sentido, Moreira remarcó la necesidad de continuar promoviendo este modelo asociativo para que “el cooperativismo se convierta en una pieza clave en la economía, a través de una visión de desarrollo sostenible para todos”.

Finalmente, consideró que el contexto actual plantea desafíos que requieren nuevas miradas y compromisos colectivos. “Es un momento propicio para desplegar la creatividad y aportar las mejores energías, para crear nuevos paradigmas que garanticen la justicia distributiva, la inclusión social plena, la paz y el desarrollo sustentable”, concluyó.