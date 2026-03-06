La Dra. Rodríguez disertó en conversatorio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Fue un espacio para reflexionar sobre los desafíos y reconocer el aporte fundamental de las mujeres en la construcción de una Justicia más humana y cercana.

Hoy 17:20

La vicepresidenta Segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, disertó en el marco del Conversatorio "Mujeres que defienden. Vocación, justicia y humanidad", actividad realizada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo domingo 8 de marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la oportunidad, la magistrada compartió el estrado con el Dr. Enrique Billaud, titular del Ministerio Público de la Defensa y la Dra. Lorna Luna Hernández, jueza del Juzgado Civil y Comercial de Novena Nominación.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Billaud, quien destacó la importancia y el rol social que la mujer cumple en la sociedad, resaltando sus luchas, logros y lo que queda por hacer para que ellas estén en un plano de absoluta igualdad con el hombre.

A continuación disertó la Dra. Rodríguez, quien refiriéndose a la temática expresó: “La lucha de las mujeres no es algo que surgió en el Siglo XX ni en el XIX, el XV o X. Por ello, quiero compartir con ustedes una obra de teatro escrita por Aristófanes, en el año 411 A.C, titulada Lisístrata, porque es muy rica en lo que transmite y lo que hice es una línea de tiempo y trasladarla en lo que hoy estamos encontrando en el Día Internacional de la Mujer”.

“En aquella época en Grecia, prosiguió, ocurría la Guerra del Peloponeso y el autor planteaba una realidad, que era la huelga a la cual habían sido convocadas las mujeres, tanto de Esparta como de Atenas, que buscaba, a través de una protesta colectiva, terminar con ese conflicto, Es que las mujeres sostenían la sociedad griega y su acción de protesta era concretamente la abstinencia sexual y la toma de la Acrópolis, para obligar a los hombres a detener la guerra”.

“Porque en el fondo, añadió, coincide con las protestas que anualmente hacemos a través de los diversos ámbitos, que es que nos reconozcan el aporte social que como mujeres hacemos. Que no sólo nos vean como procreadores, como sostenedoras de la familia hacía adentro, sino también por el invalorable aporte económico que hacemos a la sociedad, sobre todo en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, donde tenemos una economía digitalizada”.

En esa línea de pensamiento, remarcó que “de aquel planteo que hacían las mujeres griegas, de la que si bien nos separan siglos y contextos diferentes, es posible vincular determinados hechos conceptuales. Primero, la huelga como una herramienta de cambio social, como una forma legítima de protesta colectiva. Segunda, la visibilización del rol social de las mujeres, antes las mujeres no eran tenidas en cuenta. Eran cosificadas y dependían del pater familias, pero nosotras con nuestra concepción civilista toma en cuenta para la redacción de nuestro Código Civil, con toda la impronta del reconocimiento de personalidad jurídica como sujeto de Derecho”.

Asimismo, agregó que “otro tema que se plantea, es la resistencia a la violencia, para que no nos descalifiquen y el autor griego también plantea el cuerpo como territorio, que también sostengo en un debate contemporáneo del 8M, en que reaparece la idea de la autonomía corporal, autodeterminación y cosificación, todos estos variables son muy actuales, pero que ya fueron tenidos en cuenta en ese momento de la protesta colectiva”.

En otro tramo de su mensaje, expuso que “me voy a situar en la Cuarta Revolución Industrial y la situación que enfrentan las mujeres, sobre todo en el mercado laboral porque la Inteligencia Artificial y las tecnologías emergentes digitales están reconfigurando lo laboral, siempre para peor y no para mejor, se ven segregaciones de tipo horizontal y de tipo vertical para las mujeres”.

Más adelante, la magistrada enfatizó que, “cuando hablamos de segregación horizontal nos referimos concretamente, a la imposibilidad de acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, sobre todo teniendo en cuenta, la alfabetización digital, que se refieren a las carreras STEM (relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde hay un desequilibrio de la matricula femenina”.

Asimismo, evocó que “según la UNESCO, la combinación de esos factores, contribuye a que los hombres tienen cuatro veces más de posibilidades de acceder a este tipo de puestos de trabajo y al desarrollo de habilidades y destreza que los habilite para ocupar esos puestos de trabajo y recordemos que el desarrollo de la IA va a ser diseñada desde la óptica masculina”.

Finalmente, quien es vocal supervisora del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, culminó su alocución con una frase: "Sin las mujeres, los derechos no son humanos".

Seguidamente, la Dra. Luna Hernández, analizó el rol de la mujer, a partir de un análisis de partiendo de tres pilares: la vocación, la justicia y la humanidad, a través del cual hizo un repaso de sus experiencias en su paso como defensora civil y de familia del Ministerio Público de la Defensa, en la Circunscripción de La Banda.