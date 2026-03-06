Regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra

Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires.

Hoy 17:23

La espera en medio de la tensión bélica finalizará para decenas de argentinos, que están cada vez más cerca de regresar al país tras haber quedado varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente. Este viernes el Gobierno confirmó que el domingo y el lunes saldrán desde la ciudad árabe dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires.

Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

A seis días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.

Te recomendamos: Confirman que hay 260 argentinos varados en Israel en medio de la guerra

Si bien los primeros vuelos de regreso partirán de Dubái, los varados, en su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar.

Como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno le habían anticipado a este medio que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.

En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.

Te recomendamos: Por el conflicto en Medio Oriente más de 630 argentinos pidieron ayuda para ser evacuados de la zona de conflicto

El miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.

Más allá de esta gestión oficial, varios argentinos varados en Medio Oriente relataron en las últimas horas las complicaciones para obtener información precisa sobre los pasos a seguir. Virginia Luca, entrevistada por Infobae en Vivo, permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.

Según señaló, la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.

Mauro De Santis, un argentino residente en Dubái, narra en primera persona el momento en que escuchó las explosiones del conflicto mientras estaba con su familia en la playa. Describe la incertidumbre, la respuesta de las autoridades y cómo cambió la vida en la ciudad.

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

Gobiernos de todo el mundo instrumentaron operativos para organizar el regreso de sus ciudadanos. Según diversos reportes, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas. De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis de la aviación, los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.