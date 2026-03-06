Con River, Racing y San Lorenzo: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana

El Millonario y la Academia son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie.

Hoy 17:39

La Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma y los equipos argentinos ya conocen en qué bombos estarán ubicados para el sorteo de la fase de grupos, que se realizará el 19 de marzo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el cierre de la fase preliminar, ya se definieron 28 de los 32 participantes que disputarán la fase de grupos del segundo torneo más importante del continente. Los cuatro lugares restantes se completarán con los equipos que queden eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores, quienes ingresarán directamente al bombo 4.

Entre los representantes argentinos, River Plate aparece como el mejor posicionado del ranking Conmebol y será cabeza de serie, al igual que Racing Club. Por su parte, San Lorenzo y Tigre estarán en el bombo 2, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra integrarán el bombo 4 en su debut internacional.

Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1:

River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2:

San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3:

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4:

Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta y los cuatro equipos que pierdan la Fase 3 de la Libertadores.

Según el reglamento del sorteo, no pueden compartir grupo dos equipos del mismo país, por lo que los clubes argentinos estarán separados en distintas zonas durante la fase inicial del certamen.

Cuándo se juega la fase de grupos

El calendario de la fase de grupos de la Sudamericana se disputará entre abril y mayo con seis jornadas:

Fecha 1: semana del 8 de abril

semana del 8 de abril Fecha 2: semana del 15 de abril

semana del 15 de abril Fecha 3: semana del 29 de abril

semana del 29 de abril Fecha 4: semana del 6 de mayo

semana del 6 de mayo Fecha 5: semana del 20 de mayo

semana del 20 de mayo Fecha 6: semana del 27 de mayo

La gran final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

De esta manera, los equipos argentinos ya comienzan a palpitar el sorteo que definirá su camino en busca de uno de los títulos más importantes del fútbol sudamericano.