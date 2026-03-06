Reconocen la trayectoria del Dr. Fernando Castro en el Poder Judicial

El profesional era el responsable del Gabinete de Psicología Forense de la institución y continuará su labor en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, expresó su reconocimiento y agradecimiento al Dr. Fernando J. Castro por su destacada trayectoria y compromiso con el Poder Judicial, así como por su valioso aporte al Centro Único de Capacitación (CUC) “Dr. José Benjamín Gorostiaga”.

El Dr. Castro se desempeñó como coordinador del Gabinete de Psicología Forense, en el Cuerpo Médico Forense,, función desde la que impulsó el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y colaboró activamente en instancias de formación y capacitación, destinadas a mejorar la calidad del servicio de Justicia.

En ese marco, la Dra. Rodríguez destacó su profesionalismo, su vocación de servicio y su permanente compromiso con el desarrollo institucional, cualidades que se reflejaron tanto en su labor diario como en su participación en actividades académicas y de formación.

Recientemente, el Dr. Castro presentó su renuncia al cargo, tras haber sido designado como perito psicólogo del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, en el marco del concurso público de antecedentes y evaluación, convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el orden de mérito establecido para cubrir vacantes en dicho organismo.

Por esa razón, la Dra. Rodríguez en su carácter de vocal supervisora del CUC, valoró su trayectoria y los aportes realizados durante su desempeño en el Poder Judicial provincial, al tiempo que le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional.