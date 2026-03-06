Oscar Zambolín suma una nueva denuncia: “se aprovechó de su crédito social para estafar a todos"

La abogada santiagueña Yasmin Julián aseguró que este viernes presentaron una denuncia penal contra Oscar Zambolín, miembros de su familia y los dueños del terreno donde se proyectaba el edificio. Los acusan de estafa y asociación ilícita y piden investigar el destino del dinero aportado por los compradores.

Hoy 18:04

Una nueva denuncia sacude el caso que involucra al exdirigente de Central Córdoba, Oscar Zambolín. La abogada santiagueña Yasmin Julián, una de las damnificadas por la venta de departamentos en un edificio ubicado sobre calle La Plata, confirmó que este viernes formalizaron una denuncia penal ante la Justicia provincial por una presunta maniobra de estafa millonaria vinculada a ese proyecto inmobiliario.

Según explicó la letrada en diálogo con la prensa, la presentación judicial apunta contra Zambolín, integrantes de su familia y los propietarios del terreno, los hermanos Díaz Pappa, por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. Además, adelantó que la próxima semana se constituirá como querellante particular en la causa para impulsar la investigación.

“Confiamos en la Justicia, es nuestra única esperanza. Pero ¿qué pasa si la Justicia no lo resuelve? Esperamos que al menos nos escuchen, nos den una solución y que se haga la trazabilidad”, expresó Julián, quien remarcó que se trataría de “una estafa de millones de dólares”.

En ese sentido, la denunciante solicitó que la investigación avance sobre el destino del dinero aportado por los compradores y que se analicen posibles transferencias de bienes vinculadas al acusado. “Que hagan la ruta de ese dinero, que evalúen el vaciamiento patrimonial y a quiénes se han ido transfiriendo los bienes. Es una maniobra para defraudar y no cumplir; porque sabemos que él operaba en nombre de su mamá también, y eso está expuesto en la denuncia”, sostuvo.

Julián relató que numerosas familias confiaron en el proyecto inmobiliario con la expectativa de acceder a su vivienda propia. Sin embargo, afirmó que la obra quedó paralizada y que los compradores dejaron de recibir respuestas. “Los ahorros de toda la vida se esfuman y no aparece un responsable. Dentro de mi círculo íntimo hay dos propiedades adquiridas en ese edificio. Hoy estoy pagando un alquiler cuando la idea era tener algo propio”, lamentó.

La abogada también apuntó al peso de la figura pública del acusado, al considerar que ese factor influyó en la confianza de los inversores. “Él siempre tuvo un buen crédito social y se aprovechó de eso para estafar a todos. Hemos sentido que nos han visto la cara”, manifestó.

Finalmente, advirtió que la causa podría derivar en nuevas imputaciones. “No tengo dudas de que hay más personas involucradas. Esto es la punta de un iceberg que puede develar cosas más escandalosas”, concluyó.