El PJ santiagueño conmemorará el Día Internacional de la Mujer

Se realizará el lunes 9, a las 19 hs. en el Salón Auditórium de la sede central partidaria. También habrá actividades en el interior provincial.

Hoy 18:38

Organizada por las Mujeres Peronistas del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, el próximo lunes 9 de marzo se realizará la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar en el Salón Auditórium de la sede central de Avenida Belgrano.

Desde la Secretaría de la Mujer del PJ santiagueño, a cargo de la diputada nacional Estela Neder, hicieron hincapié en que “éste es un momento para recordar luchas pasadas, logros alcanzados y desafíos del presente, renovando nuestro compromiso”. Resaltaron asimismo “valores que caracterizan a la mujer como espíritu de fortaleza, empatía, solidaridad y coraje”.

Durante el acto se hará entrega de presentes a militantes, a la vez de compartirse experiencias y trabajos en grupo. Además, también habrá actividades alusivas a la fecha en sedes peronistas de toda la provincia.